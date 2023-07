Overgangsalderen er et sjeldent fenomen i dyreriket. Ifølge forskere er det bare mennesker og fem arter av tannhvaler som er kjent for å oppleve overgangsalderen. Den evolusjonære hensikten for dette er likevel uklar.

I likhet med mennesker, lever hunnkjønnede spekkhoggere i flere tiår etter deres reproduktive år og kan bli opp mot 90 år gamle.

Den mest utbredte teorien for dette fenomenet – også kjent som bestemorseffekten – er at eldre hunnkjønnede spekkhoggeren kan hjelpe deres døtre og barnebarn med jakt og overlevelse.

Nå har imidlertid forskere kommet frem til en annen teori om hvorfor matriarkene lever så lenge etter de er reproduktive.

Beskytter sønnene sine

En ny studie publisert i tidsskriftet Current Biology, viser at spekkhogger-matriarkene spiller en viktig rolle for sønnene sine: ved å beskytte sønnene fra å bli skadet i kamper med andre spekkhoggere.

Forskerne har observert en populasjon om lever i Stillehavskysten i Nord-Amerika over flere år, og studert tannmerker som er funnet på spekkhoggerne, altså arr etter tenner fra andre spekkhoggere.

Spekkhoggere har ingen naturlige rovdyr – bortsett fra mennesker – og tannmerkene på huden kan bare påføres av andre spekkhoggere, enten i sosiale grupper eller når to flokker møtes.

Studien viser at hanner med post-reproduktive mødre hadde færre tannmerker enn hanner med mødre som fortsatt var i reproduktiv fase.

Det var ingen forskjeller mellom arrene på hanner med en mor i reproduktiv fase og hanner uten en mor i gruppen.

Når hundrevis av knølhvaler og spekkhoggere samler seg for et skikkelig herremåltid, får vi se et av de beste spetaklene i havet. Foto: BBC Earth

Med andre ord har spekkhoggere uten en mor eller eller med en mor som fremdeles er reproduktiv, flere arr og tannmerker enn dem med en eldre mor. Det vil si at matriarken på en eller annen måte beskytter sønnene sine mot å bli skadet i slagsmål med andre spekkhoggere.

– Det er mulig at de eldre hunnene brukte sin erfaring til å hjelpe sønnene sine i møte med andre hvaler, sier Charli Grimes, hovedforfatter av studien, til National Geographic.

Hunnkjønnede spekkhoggere kommer i overgangsalderen når de er rundt 40, men de kan leve frem til de er 90. Hannkjønnedee spekkhoggere derimot, lever vanligvis til de er rundt 50 år.

– Vi tror at disse mødrene bruker sin kunnskap om sosiale grupper, som åpenbart kommer med tid og erfaring [...] til å hjelpe sønnene sine med å navigere i sosiale interaksjoner – enten ved å signalisere til dem vokalt eller atferdsmessig, forklarer Grimes.

Forskerteamet samler nå inn droneopptak av hvalene for å få en bedre forståelse av atferden.

Beskytter ikke døtrene

Forskerne har ikke et klart svar på hvorfor det er eldre mødre uten reproduktive evner som beskytter sønnene sine på denne måten.

– En forklaring er at opphør av avl frigjør tid og energi for mødrene til å beskytte sønnene sine, sier Grimes.

Kanskje det mest overraskende funnet fra studien er at den viste ingen forskjell i arr blant døtrene, uavhengig moren reproduktive status.

– Det var virkelig slående, å se at disse matriarkene bare retter den sosiale støtten mot sitt mannlige avkom, sier Grimes.

På spørsmål om hvorfor de ikke også beskytter døtrene, peker forskerne på at det er mer evolusjonært fornuftig for matriarkene å fokusere på sønnene sine, fordi de har større potensial til å føre morens gener videre – og på en måte som ikke legger noen ekstra byrde på gruppen.

Dette er fordi hannene kan pare seg med hunner utenfor gruppen, og dermed må den andre gruppen ta seg av omsorgen for ungen. Det er rett og slett en fordel for alle spekkhoggerfamilier som ønsker å kutte kostander.