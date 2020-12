FHI: Regner med spredning av mutantvirus fra England

– Vi regner det som sannsynlig at varianten fra England er mer smittsom, og at den før eller senere vil spre seg i Norge, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i en pressemelding mandag.

I desember har myndighetene i Storbritannia og Sør-Afrika varslet om varianter av coronaviruset som skal spre seg lettere og ha forårsaket oppblussing av epidemien.

Søndag ble det påvist to tilfeller av den britiske virusvarianten i Norge, i Kinn kommune og i Oslo kommune.

I risikovurderingen skriver Folkehelseinstituttet at nye mutasjoner og mer smittsomme varianter av coronaviruset vil komme, men at anbefalingen til regjeringen ligger fast:

– Vårt råd er at mål og prinsipper for regjeringens strategi bør ligge fast: Epidemien skal holdes under kontroll slik at helsetjenestens kapasitet ikke overbelastes. Hvis og når disse mer smittsomme variantene får større utbredelse i landet, vil det kreve mer å holde dem under kontroll, sier Vold.

FHI følger nøye med på endringer i viruset og sier de kan få betydning for virusets smittsomhet, effekten av vaksinene og testenes evne til å oppdage viruset.

– Sannsynligheten for at det oppstår varianter der vi får redusert vaksineeffekt er vanskelig å vurdere nå, men konsekvensene vil potensielt kunne være store fordi det vil sette oss tilbake tidsmessig. Den nye teknologien for vaksiner gjør at vi potensielt kan endre vaksinene og målrette dem mot nye varianter, men det vil ta noe tid å gjøre disse endringene og vil derfor gi forsinkelser selv om vi ikke vil settes helt tilbake til utgangspunktet igjen, forklarer Line Vold.