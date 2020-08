Flere covid-19-tilfeller, men færre på sykehus

Ifølge FHI sin siste rapport, er det en økning i antall meldte tilfeller av covid-19 i åtte fylker. Tre fylker har færre tilfeller.

Imidlertid, antall ukentlige innleggelser på sykehus, og intensivavdelinger, har holdt seg lavt siden 1. mai, påpeker FHI.

Åtte personer er innlagt på landsbasis, og én person i respirator. Dødeligheten i befolkningen er også normal, det har ikke vært rapportert om mer enn ett dødsfall ukentlig siden midten av juni. Pr fredag er det registrert 261 coronarelaterte dødsfall i Norge.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Gunnar Iversen, forklarer utviklingen med at smitten har så langt kun vært begrenset til klynger.

– Dette fest-relaterte utbruddet er stort, men det er snakk om begrensede utbrudd som foreløpig ikke sprer seg nasjonalt. Dessuten er utbruddene begrenset til stort sett yngre personer, hvorav de fleste ikke blir alvorlig syke, sier Iversen til ABC Nyheter.

– Smitteøkningen er egentlig veldig liten sett i forhold til hvordan det var i mars og april. Blant annet takket være at kommunene har gjort jobben sin med å teste, isolere og spore tilfellene, har vi i stor grad klart å begrense den til visse regioner og aldersgrupper, sier han.

Iversen sier at det er heller ikke noe grunnlag foreløpig for å stadfeste at SARS-CoV-2 har utviklet seg til en mindre dødelig variant.

Vil unngå nasjonal spredning



Han advarer at faren vil gjenoppstå hvis vi igjen får en ukontrollert nasjonal spredning i samfunnet.

– Vil det si at unge bør unngå å besøke besteforeldrene?

– Dette er noe vi har diskutert. Jeg vil si at dersom man har vært på fester og utsatt seg for smitte, bør man være forsiktig ved kontakt med eldre, ja.

Iversen sier at i sine modelleringer bruker FHI ikke bare smittetall, men svært mange variabler, som bevegelsesmønstre med informasjon fra mobilplasseringer, sykehusinnleggelser, intensivtilfeller, og flere andre.

– Hvordan klarer sykehusene seg, ikke bare med tanke på covid-19, men også andre typer behandlinger?

– Jeg vet ikke detaljer på stående fot, men min forståelse er at det per i dag ikke er en voldsom belastning på sykehusene, verken når det gjelder covid-19 eller andre oppgaver de gjør. Men det er en stor belastning på laboratoriene som gjennomfører testingen, sier Iversen.

– Det er heller der vi ønsker å ha presset også, ikke på sykehusene og intensivavdelingene, understreker Iversen.

Stadig flere har blitt testet, nå er 9,3 prosent av befolkningen testet for viruset.

Munnbind



Under pressekonferansen fredag måtte regjeringen og FHI svare på mange spørsmål om munnbind og hvorfor det kun er en anbefaling på trang kollektivtransport i Oslo-regionen, og ikke et generelt påbud.

Line Wold, avdelingsdirektør for smittevern og beredskap, understreket at kjernen i smitteverntiltakene er fortsatt håndvask og målrettede tiltak der smitten skjer og at risikoen for nasjonal oppblussing for tiden er lav.

Imidlertid avhenger det at så mange som mulig følger rådene som gis.

Munnbind anbefales i kollektivtrafikken i Oslo og Indre Østfold-regionen når transportmiddelet er fullt og umulig å holde én meters avstand. Men man skal forsøke å holde en meter avstand uansett.

– Den beskyttende effekten av munnbind er anslått til å være 40 prosent, mens det å holde minst én meter avstand er anslått å redusere risikoen for smitte med 80 prosent. Meteren er altså viktigere enn munnbindet, sa helseminister Bent Høie.

– Mange tror man bruker munnbind for å beskytte seg selv mot smitte, men man beskytter først og fremst andre mot smitte hvis man har viruset uten å vite det. Det kommer kampanjer som informerer om riktig bruk, sa helseministeren.

Barn til og med 7. klasse anbefales ikke å bruke munnbind.

