Store lagre av smittevernutstyr på plass

De lokale lagrene til sykehusene er fylt opp. Det samme er det nasjonale bufferlageret som kan brukes ved ekstraordinære situasjoner.

​- Det er kjøpt inn store mengder smittevernutstyr for å kunne håndtere drift og økte behov i forbindelse med smittetopper, og det kommer fortløpende inn store leveranser gjennom den nasjonale innkjøpsordningen utover høsten, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse sør-øst , som har ansvaret for å koordinere ordningen.

54 millioner munnbind

Lagerstatusen teller 64 millioner hansker og 54 millioner munnbind. 6,3 millioner smittevernfrakker og 2,5 millioner øyebeskyttelser ligger også klare til bruk.

– Det er gjort ekstra innkjøp av munnbind utover det prognosemodellen viser, med tanke på eventuelt endrede råd om bruk av dette i helsetjenesten, sier Lofthus.

Mer utover høsten

Det er gjort beregninger for hvor langt utstyret vil rekke hvis landet rammes av en smittetopp der hver person i gjennomsnitt smitter 1,3 andre. Selv i denne situasjonen vil lageret rekke over i 2021. Det er også planlagt ytterligere leveranser gjennom høsten og tidlig neste vår, og det gjøres fortløpende vurderinger om det er behov for mer.

– Det er viktig å påpeke at hovedtyngden av hanskeleveranser kommer denne høsten og tidlig neste år, til sammen ytterligere 425 millioner hansker til hele helsetjenesten, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse sør-øst.