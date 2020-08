Klinikker oversvømmes av corona-henvendelser

De siste ukene har smittekurven pekt oppover i Norge og vi har sett en oppblomstring av lokale corona-utbrudd i Oslo, Moss og Haugesund/Sveio, for ikke å glemme utbruddet på hurtigruteskipet «Roald Amundsen». Samtidig opplever private og offentlige helsetjenester en strøm av mennesker som ønsker å ta en coronatest.

Blant de som har hatt travle dager den siste tiden, er Dr.Dropin i Oslo.

– Over den siste uken har vi merket en stor økning i antall henvendelser av pasienter som vil teste seg for coronaviruset. Flere av klinikkene blir daglig fylt opp av pasienter som ønsker å teste seg, forteller daglig leder og medisinsk ansvarlig lege Daniel Sørli til ABC Nyheter.

Sørli forteller at det i hovedsak dreier seg om tre grupper mennesker som tar kontakt.

– Den første gruppen består av pasienter som har vært i nærheten av en med covid-19 og da ønsker test for å se at de ikke har smitte. Gruppe to er pasienter som har vært i utlandet, både grønne og røde land. Den siste gruppen er pasienter som har plager fra luftveiene, hoster og nyser.

Les også: Regjeringen innfører nye tiltak

(Saken fortsetter under)

Illustrasjon av hvordan en coronatest foregår. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Potensiell smittefare



ABC Nyheter er gjort kjent med ansatte ved private klinikker opplever at de blir oversvømt av henvendelser om å få tatt en coronatest. De beskriver situasjonen som at kapasiteten er i ferd med å knele.

Sørli synes det er fint at folk vil teste seg ettersom helsemyndighetene oppfordrer til økt testing for å hindre større utbrudd.

– Men et av problemene nå som pågangen blir såpass stor, er at pasienter som virkelig trenger å bli testet - de som for eksempel har vært på de omtalte festene i Oslo eller pasienter med symptomer fra luftveiene - ikke når frem der de skal. Dermed oppsøker de klinikker og legekontor som ikke er rustet for å ta imot potensielt smittede, slik at de igjen kan smitte både andre pasienter og helsepersonell, sier han før han fortsetter:

– Et godt råd om man kan være utsatt for smitte er derfor å overholde karantenereglene og holde avstand til andre.

Ingen ny bølge

Under en pressekonferanse fredag, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) at de ikke ser tegn til at vi er inne i en ny smittebølge i Norge.

– Det er mange som spør om vi ser en ny bølge, det gjør vi foreløpig ikke. Men økningen av lokale smittetilfeller er forventet. Selv om det er lokale utbrudd, ser vi ingen ukontrollert spredning, sier Vold.

FHI meldte fredag at personer som har vært utenlands i «røde» land, bør bruke munnbind fram til de er der de skal oppholde seg i karantenetiden. Anbefalingen gjelder reisende som bruker offentlige transportmidler for å komme seg hjem.

– Dette innebærer for de aller fleste at de beholder munnbindet på når de tar for eksempel buss eller tog hjem fra flyplassen. Slik sett er det et tiltak som kan bidra til å unngå smitte under transport til stedet de går i karantene, sa Vold.

Test skal være frivillig

Den siste tids smitteutbrudd har fått enkelte bedrifter til å pålegge sine ansatte å ta en privat coronatest og kunne fremlegges negativt resultat for å kunne avbryte hjemmekontor og vende tilbake til arbeidsplassen. Sørli mener det er naturlig at betalingsansvaret i slike tilfeller faller på arbeidsgiver.

Daniel Sørli er lege og daglig leder for Dr.Dropin AS. Foto: Dr.Dropin

– Om en pasient har symptomer fra luftveiene eller kan defineres som en nærkontakt, skal staten ta regningen for testingen gjennom HELFO. Om vedkommende får beskjed av jobben at de skal teste seg, men man ikke faller inn under de gruppene som ifølge dagens regelverk skal testes, er det naturlig at aktuelle bedrift tar regningen. De kan ikke presse ansatte til å teste seg uten å betale for det. Testingen skal uansett være frivillig.

– Hvem mener du bør testes – de som har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19, eller skal det inkludere de som for eksempel bare har befunnet seg i samme bygg?

– Helt klart teste de som har vært i nærkontakt så lenge man kan teste de på en forsvarlig måte uten å smitte andre, hvis ikke er det bedre at de bare er i karantene. Dersom man bare har befunnet seg i samme bygg, skal det ikke være nødvendig å teste de. I så fall bør bedriften dekke denne kostnaden om de vil gjøre det «for å være helt sikre». Det er også forutsatt at den typen testing ikke går utover kapasiteten til å teste de som er helt nødvendig å teste.

– Må stramme inn på de riktige stedene

På spørsmål om hvilke forhåpninger han har til myndighetene og FHI i tiden fremover, lister Daniel Sørli opp tre punkter:

– Klargjøring av reglene for hvem som skal testes og ikke, økt testkapasitet, og innstramming av noen aktiviteter, for eksempel utenlandsreise, uteliv og cruiseturisme. Om man strammer inn på de riktige stedene nå, kan vi unngå ny nedstenging av samfunnet slik vi så i våres.



– Hvilke råd vil du gi til de som nå lurer på om de skal ta coronatest?

– Lytt til myndighetenes råd. FHI sine nettsider er gode og har mye informasjon. Om du er i tvil om du skal testes eller ikke skal du holde deg i karantene og unngå å smitte andre inntil du får testet deg. Ikke oppsøk helsevesenet for testing uten avtale.

Les også : Coronatelefonene koker: – Har ikke hatt så mange anrop siden mars

(Saken fortsetter under)

Flere er smittet etter til sammen fire private hjemmefester i Oslo i forrige uke. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

I et forsøk på å stanse en ny oppblomstring av coronasmitte, informerte helseminister Bent Høie under fredagens pressekonferanse at det blir forbudt å servere alkohol over hele landet etter midnatt. Regjeringen vil gjøre nye vurderinger av smittesituasjonen i begynnelsen av september.

– Skjenkesteder er steder med høy risiko for smittespredning, noe vi også ha sett internasjonalt. Det er så enkelt at ved bruk av alkohol en stund, så vil de fleste senke guarden litt og det er lettere å glemme seg. Man kan fort komme tett på hverandre, selv om vi her i landet har krav om bordservering. Det er bakgrunnen for at vi gjør den innstrammingen vi gjør nå, sa Høie.