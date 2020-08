Coronatelefonene koker: – Har ikke hatt så mange anrop siden mars

Etter den økende smitten i Norge den siste tiden, har også mengden anrop til ulike kommuners coronatelefoner økt. De gjennomgående temaene for henvendelsene er at man har symptomer og lurer på om de behøver å teste seg.

– Vi opplever, særlig etter Hurtigrute-hendelsene, at antall telefoner har gått kraftig opp. Tilbakemeldingene går ut på at folk over hele landet ringer oss for å få hjelp. Det er med på å øke behovet for økt kapasitet, noe vi nå jobber med, forteller Harry Tiller, kommunikasjonssjef i Trondheim kommune.

Statistikk over antall henvendelser per uke for kommunen, viser at det i uke 31 var 1945 henvendelser til Trondheims coronatelefon - det høyeste antallet siden telefonlinjen ble opprettet 12. mars.

Til sammenligning fikk kommunen inn 1720 henvendelser totalt i uke 12, den første hele uken med en operativ coronalinje. I juni måned lå det gjennomsnittlige ukentlige antallet på 1.112 henvendelser.

– Ikke hatt så mange anrop siden mars

I Oslo har det også vært en tydelig økning i henvendelser den siste tiden. I løpet av uke 31 fikk de 6706 innkommende anrop, mens det bare fra mandag til torsdag i uke 32 var hele 13.683 innkommende anrop.

– Vi har ikke hatt så mange anrop siden mars, forteller Stine Eugenie Hansen, leder for coronatelefonen i hovedstaden.

På grunn av det store antallet henvendelser, er det ikke alle som får svar. Men Hansen understreker at de besvarer en tilfredsstillende antall anrop per operatør. Hun tipser om at det er færre som ringer etter klokken 12, ettersom det største rushet er i morgentimene.

De fleste som tar kontakt har lettere luftveissymptomer eller har nærkontakter som har fått påvist covid-19-smitte.

– Det virker som det er økt bekymring generelt, kanskje også på grunn av medieoppslagene som har vært. Mange ringer og lurer på om de burde teste seg, uten at de oppfyller kravene for test.

Hansen legger til at dersom folk er ute etter generell informasjon om testing og coronaviruset, er det FHI sine nettsider eller helsenorge.no som er best oppdatert. Likevel er det mange som ringer inn for å få råd og hjelp om sin egen situasjon.

– Jeg tror mange vil høre råd personlig for sin gitte situasjon. Det virker som folk trenger å trygges på at de ikke trenger å testes, at alt er ok.

Lørdag ettermiddag åpnet den nasjonale coronatelefonen som et resultat av pågangen i Oslo. Den er ellers ikke åpen i helgene, men lørdag vil den være åpen fra klokken 15 til 20, skriver NTB. Telefonnummeret dit er 815 55 015.

Telefonen vil også være åpen søndag fra klokken 10 til 16.

– Sett en stor pågang

Bergen kommune har også merket en markant økning i henvendelser - spesielt etter smitteutbruddet på Haakonsvern.

– Det var relativt rolig frem til vi fikk denne episoden - etter det økte bekymringsnivået til befolkningen, forteller Tore-Andre Gram-Knutsen, leder for Helsevernenheten i Bergen kommune.

Gram-Knutsen legger til at legevakten meldte om flere som hadde forkjølelsessymptomer og meldte inn til telefonlinjen ettersom det ligner symptomer på coronaviruset.

– Det er mange faktorer, og nå i det siste har vi sett en veldig stor pågang, sier han.

Gram-Knutsen tipser om å ringe i helgen, ettersom det er færre henvendelser da. Mandager tar pågangen seg kraftig opp. Ellers opplever Bergen kommune økt trykk etter regjeringen gjør endringer i rådene:

– Vi ser ofte en topp når det kommer nye anbefalinger, for eksempel nye regler for karantene. Da lurer mange på om de skal i karantene eller ikke. Det er alltid forvirring rundt nye regler.

Kommuneoverlege i Fredrikstad, Anne Kristine Nitter, forteller at pågangen på telefonlinja har vært stigende de siste ukene. Hun mener knekkpunktet for økningen var i uke 30.

– Hvor lang ventetid må man beregne hvis man ringer inn?

– Vi har ikke registrering av ventetid på telefonen. Men de som ringer, oppgir ventetid på opptil en time. Dette til tross for at vi har økt bemanningen på telefonen fra to til seks personer i den aktuelle perioden, forteller Nitter.

Det er jevn pågang på Fredrikstad-linjen gjennom hele dagen. De aller fleste har spørsmål om egne symptomer og hvorvidt de bør testes.

– Noen har også mer generelle spørsmål knyttet til coronasituasjonen, for eksempel at de har hørt om noen som er smittet og lurer på om de skal foreta seg noe.