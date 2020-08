Donald Trump mener dødstallene viser hvor sterke barna er

– Det viser seg at barna blir friske igjen veldig fort. Det er fantastisk, for noen influensavirus blir de veldig syke av, sa USAs president Donald Trump da han møtte pressen i Washington på onsdag.

Klarer seg bra

Det var under en av hans statusoppdateringer om coronaviruset at Trump begynte å snakke om barna. Like før slo han fast at var sikker i sin sak, coronaviruset vil forsvinne.

Men så lenge USA har høye dødstall og passerte onsdagen 161.600 døde, ønsker presidenten å fokusere på statistikken som handler om barna midt i pandemien. For mens influensavirus gjør dem syke, mener han det skjer i langt mindre grad med barn.

Les også: Corona-hjernespinn fra Donald Trump

– Av en eller annen grunn takler barn «Kina-viruset» veldig bra, fortalte Trump. Han insisterer på å bruke betegnelsen «Kina-virus» på pandemien som herjer i hele verden, til tross for gjentagende reaksjoner om at bruken av betgenelsen bidrar til politisering.

– Det kan hende de blir smittet, men de blir ikke like syke, fortalte Trump, og viste til at tallene på antallet unge som har dødd, er lavt.

– Immunsystemet deres er veldig veldig sterkt. De er sterke og det virker som om å barn håndterer viruset veldig bra. Dette er ifølge statistikken, sa president Trump.

Alt tyder på at han har rett. UNICEF skriver på sine nettsider at alle bevis peker på at dødsfall blant barn som følge av covid-19 er begrenset. I Storbritannia var det ved utgangen av juli 5 barn og unge som mistet livet til viruset. Landet har per i dag mistet flere 46.000 av sine innbyggere til pandemien.

(Saken fortsetter under videoen)

VIDEO: Trump argumenterer med hvordan dødstallene skal leses riktig

Åpner skolene

I USA har det vært delte meninger om når skolene skal åpnes igjen. President Trump sa tidligere denne uken at det er helt uaktuelt å stenge ned samfunnet ved en ny smittebølge.

Nå er han klar på at skolene skal åpnes igjen.

Bakgrunn : Trump setter ned foten i møte med bølge to: – En ny lockdown er ikke aktuelt

– Jeg vil veldig gjerne se at skolene åpnes igjen. Jeg tror at mange skoler, de fleste av dem, vil åpne opp, sa Trump.

Samtidig er valgkampen i gang i USA, og det er ikke å komme utenom. Ei heller på oppdateringene om coronaviruset.

– Jeg kan si at i republikanske områder vil de at skolene skal åpne igjen, og demokratene ønsker trolig at de er stengt til etter valget 3. november. De mener det er bra for dem politisk. Jeg mener det ikke er det er bra for dem politisk. Foreldre vil åpne skolene og vil vil åpne dem.

VIDEO: Donald Trump: – En ny lockdown er ikke aktuelt