Katter kan også få corona

Tre katter ble smittet med coronaviruset og satt i bur med hver sin friske katt.

Etter fem dager hadde de tre friske kattene også fått corona, skriver den amerikanske avisa The New York Times.

Amerikanske og japanske forskere påførte de tre første kattene viruset for å sjekke om det kan smitte mellom dyr.

De fant viruset i nesa til kattene, men ikke i avføringen. Alle kattene ble kvitt viruset på egen hånd innen det hadde gått seks dager.

Liten fare for smitte

Det har vært noen tilfeller der katter med corona har fått symptomer, men ingen av disse seks ble syke. Forskerne sjekket både kroppstemperatur, vekt og mulige øyeinfeksjoner.

Smitte mellom katter betyr at det finnes en teoretisk mulighet for at katter kan smitte folk. Det har ikke kommet meldinger om det så langt. Derimot finnes det noen eksempler på at menneske har smittet pus.

Vi mennesker utgjør nok en større smittefare enn kattene, mener forskerne, men anbefaler flere undersøkelser av kattens rolle.

Selv om katter kan bli smittet i eksperimenter, er det svært lite sannsynlig at det skjer under naturlige forhold, ifølge Veterinærinstituttet.

Pass på pusen

Amerikanske helsemyndigheter anbefaler å holde kjæledyr unna eiere med coronasykdom.

– Ingen katte-kyss, sier forsker Peter J. Halfmann ved University of Wisconsin til The New York Times.

Selv er han frisk og sover med katten sin ved siden av seg hver natt.

Det norske Mattilsynet mener derimot at du kan være sammen med kjæledyret selv om du er smittet med corona, så lenge du er nøye med hygienen og dere ikke deler seng.

Det kan likevel være grunn til å passe litt på i din omgang med pusen. Alt fra salmonella og E. coli til rundorm kan overføres fra kjæledyr til mennesker.

