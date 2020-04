I forrige uke ble Shenzhen den første kinesiske byen til å forby spising av hunder og katter, i tillegg til en rekke ville dyrearter. Forbudet skal etter planen tre i kraft fra mai og det blir tolket som en anerkjennelse av at stadig flere kinesere som ser på hunder og katter som utelukkende kjæledyr. Samtidig er hund betraktet som en delikatesse i flere regioner.

– Dette signaliserer en stor endring, som anerkjenner at flesteparten av innbyggerne i Kina hverken spiser hund eller katt, og ønsker å se slutt på «tyveriet» hvor kjæledyr brukes til dyrehandel , uttalte Wendy Higgins i The Humane Society International til The Guardian.

Forbudet skal komme som følge av at de første tilfellene av coronaviruset ble sporet til et marked i Wuhan i Wubei-provinsen øst i Kina der man selger kjøtt, fisk og ikke minst ville, levende dyr. Der skal viruset ha blitt overført fra flaggermus til mennesker via andre dyr.

– Vil hindre mye lidelse

Nå melder CNN at det kinesiske landbruksdepartementet har kommet med et nytt utkast til en liste dyr som egner seg ypperlig som bruksdyr. Og blant gris, storfe, høns og alpakka glimrer både hund og katt med sitt fravær. Det kan ifølge CNN bety at dersom vedtaket godkjennes, vil det bli forbudt å spise hund og katt i hele Kina.

«Med menneskets utvikling og samfunnets voksende bekymring for dyrevelferd, har hunder gått fra å være tradisjonelle bruksdyr til å bli kjæledyr. De er ikke lenger bruksdyr i resten av verden. Da er det ikke anbefalt å liste dem som det i Kina», skriver myndighetene i en forklaring vedlagt listen, som er gjengitt av det amerikanske nyhetsselskapet.

(Saken fortsetter under)

En mann går tur med hunden sin mens slaktede hunder henger for salg ved en bod i Yulin i Kina. Bildet er tatt i 2018. Foto: Reuters / Tyrone Siu

Samtidig skriver CNN at dyrene som er mistenkt å stå bak coronaviruset, blant annet flaggermus og pangolin, ikke er nevnt i forbindelse med listen over bruksdyr.

– Alle her tror utbruddet er over

I januar bestemte kinesiske styremakter seg for å stenge denne typen markeder. Men da Kina i slutten av mars slappet litt av på karantenene og feiret sin «seier» over coronaviruset, kom det snart flere meldinger om at flere markeder var blitt gjenåpnet.

– Alle her tror utbruddet er over og at det ikke lenger er noe å bekymre seg for. Hva dem angår, er det nå kun et utenlandsk problem , meldte en Kina-basert korrespondent til Daily Mail søndag for en uke siden.

– Markedene har gått tilbake til å fungere på nøyaktig samme måte som de gjorde før coronaviruset. Den eneste forskjellen er at sikkerhetsvakter prøver å stoppe alle som tar bilder, noe som aldri ville skjedd tidligere, fortsatte reporteren.

Frykter økt ulovlig handel

Nyheten om gjenåpnede markeder er blitt møtt med massiv internasjonal kritikk, blant annet har den amerikanske senatoren Lindsey Graham via Twitter bedt Kina om å stenge markene med umiddelbar virkning. Tidligere denne uken kom også fungerende generalsekretær for FNs konvensjon for biologisk mangfold på banen.

I et intervju med The Guardian, oppfordrer Elizabeth Maruma Mrema til et globalt forbud mot markeder der det selges døde og levende ville dyr som mat til mennesker. Dette for å redusere faren for at nye pandemier skal oppstå.

Samtidig advarer hun mot de uforutsette konsekvenser et slikt forbud vil medføre.

– Vi må huske at på landsbygda i mange lavinntektsland, spesielt i Afrika, er millioner av mennesker avhengig av å spise ville dyr for å overleve. Uten alternativer for disse samfunnene, er det en fare for at et forbud vil føre til oppblomstring av illegal handel, sier hun til The Guardian.