I enkelte andre land, særlig Italia og Spania, er kapasiteten på flere sykehus sprengt, og leger og sykehus jobber døgnet rundt for å redde så mange liv de klarer fra coronavirus-pandemien. Mer enn 20.000 helsearbeidere har selv blitt smittet av viruset i de to landene, og flere har dødd.

Situasjonen på norske sykehus er ikke like dramatisk. 319 personer er innlagt på norske sykehus med covid-19 tirsdag ettermiddag, og 97 ligger på respirator. I overkant av 400 norske, sykehusansatte har selv blitt smittet.

Likevel svarer én av fire sykepleiere at de ikke tror arbeidsplassen deres tåler en forverring av coronakrisen fra dagens situasjon.

Det viser en nettbasert spørreundersøkelse fagbladet Sykepleien gjennomførte mellom 24. og 26. mars. Der spør de hvordan norske sykepleiere har det på jobb i møte med det nye coronaviruet.

Én av tre jobber mer enn før

Et av spørsmålene lød: «Hvordan har coronapandemien påvirket sykepleieres arbeidssituasjon?» 1494 respondenter svarte på dette spørsmålet. Det var mulig å krysse av for flere alternativer, og totalprosenten er derfor over 100 prosent.

33 prosent oppgir at de jobber vesentlig mer enn før coronautbruddet.

21 prosent svarer at de ikke får gitt pasienter god nok helsehjelp på grunn av smittevernrestriksjoner, mens 10 prosent svarer at de ikke får gitt pasienter god nok helsehjelp på grunn av overbelastning av tjenesten.

12 prosent svarer at de har blitt omdisponert til en annen enhet/institusjon med større behov. Åtte prosent oppgir at de nå jobber mer enn arbeidsmiljøloven tillater.

Turnusendringer, lange vakter og utrygghet

I tillegg har 43 prosent krysset av for «annet». Her fikk sykepleierne mulighet til å utdype, og 641 av respondentene benyttet seg av dette.

De beskriver den nye hverdagen med egne ord, og Sykepleien har gjengitt mange av svarene i flere artikler. Hvordan sykepleierne beskriver situasjonen, varierer i stor grad. Noen opplever at de har mindre å gjøre enn tidligere.

Andre opplever at oppsatte turnuser skrotes. En sykepleier forteller om omfattende turnusendringer som får store konsekvenser for hverdagslivet. Vedkommende kaller dem «inngripende».

Andre forteller om vakter på 12,5 timer på en intensivavdeling som tar imot covid-19-pasienter, med kun én 1,5 times lang pause fordi avdelingen ikke vil bruke opp for mye smittevernutstyr som ikke kan gjenbrukes.

Flere av sykepleierne skriver at de er bekymret for mangel på smittevernutstyr, og pasienter som ikke forholder seg til helsemyndighetenes råd om avstand og oppførsel.

«Utrygghet gjør at man blir mer sliten», skriver en.

På et annet spørsmål i undersøkelsen til Sykepleien, oppgir mer enn 80 prosent av sykepleiere at de frykter å smitte sårbare pasienter med coronaviruset.

Innrømmer manglende forberedelser

Statsminister Erna Solberg (H) sier lagrene med smittevernutstyr i en del kommuner var for små i møte med coronakrisen. Det er et området hun mener Norge burde ha vært bedre forberedt i møte med en epidemi.

– Det er ingen tvil om at hvis vi gikk gjennom og så på lagrene for smittevernutstyr i en del kommuner, så var de for lave. Man bør sørge for å ha noen standarder for hvor mye man har og den type ting, sier Solberg under en pressekonferanse tirsdag.

25. mars ble det imidlertid lettere å få tak i smittevernutstyr da EU åpnet for at helsearbeidere kan benytte smittevernutstyr som ikke fullt ut oppfyller gjeldende krav.

Forrige uke kom det to store forsendelser med munnbind og annet smittevernutstyr til Norge.

– Dette vil bedre situasjonen ute i helsetjenesten. Men det er ikke snakk om å lette på trykket før vi har alt det smittevernutstyret vi trenger for å håndtere pandemien på norsk jord, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse sør-øst i en pressemelding.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier imidlertid under en pressekonferanse tirsdag at det umiddelbare behovet for smittevernutstyr i Norge nå er møtt.

– Vi har nå bra med utstyr i overskuelig framtid. Vi er glade i dag for at vi har et pusterom, sier helsedirektøren.

