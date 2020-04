Antall døde i delstaten New York som følge av coronapandemien har steget til over 1200, mindre enn én måned etter at det første tilfellet ble oppdaget.

Delstaten er USAs episenter for pandemien.

Et av de mange ofrene er sykepleieren Kious Kelly ved Mount Sinai West-sykehuset, som døde under en uke etter at han testet positivt for viruset 18. mars.

– Jeg har det bra. Ikke si noe til mamma og pappa, de blir bekymret, skrev Kelly i en SMS til søsteren Marya Sherron, mens han mottok behandling på intensivavdelingen.

48-åringen svarte aldri på søsterens oppfølgingsmeldinger, skriver New York Times.

– Kunne vært forhindret



Ifølge familien hadde den nå avdøde sykepleieren astma, men ingen andre underliggende sykdommer.

Mount Sinai-sykehuset i New York mottar mange coronapasienter. Foto: Eric Thayer / AFP

Flere ansatte på sykehuset skal være opprørt over dødsfallet, og mener de ikke har hatt nok beskyttelsesutstyr.

– Hans død kunne vært forhindret, skriver Sherron på Facebook.

Amerikanske sykehusansatte har tidligere fortalt om mangel på smittevernutstyr. På sosiale medier deler flere sykehusansatte bilder av hverandre ikledd svarte søppelsekker, i et forsøk på å unngå smitte.

I en pressemelding skriver sykehuset at de er i dyp sorg etter dødsfallet.

– I dag mistet vi en helt, heter det i pressemelding, ifølge NBC News.

– Har hatt nok utstyr



En talsperson for Mount Sinai West-sykehuset avviser imidlertid at de ikke har hatt nok smittevernutstyr.

BLE SMITTET: Sykepleieren Kious Kelly (48) døde under en uke etter at han testet positivt for viruset. Foto: Marya Sherron / AP

– Vi bruker alle våre ressurser på sykehusene i New York-området for å håndtere denne krisen. Og selv om vi har, og har hatt, nok verneutstyr, så kommer vi til å trenge mer i ukene fremover, sier talsperson Lucia Lee til New York Times.

Sharron håper brorens dødsfall vil være en vekker for myndighetene om ikke alle ansatte får riktig utstyr.

– Det kommer bare til å bli verre. Han er ikke den eneste med astma. Han er ikke den eneste med utfordringer som går på jobb hver dag for å hjelpe og kjempe for andre, sier hun til NBC.

Ber om hjelp



New Yorks guvernør Andrew Cuomo ber innstendig amerikanske helsearbeidere om å komme New York til unnsetning for å takle koronautbruddet.

Ifølge Cuomo trengs det ytterligere 1 million helsearbeidere i delstaten.

– Vær så snill, kom og hjelp oss i New York nå. Vi har mistet tusen new yorkere. Vi vakler allerede, sier Cuomo i en innstendig appell.

Sykehusene er allerede fulle av coronapasienter. Både Cuomo og helsetjenestemenn advarer om at situasjonen i New York er en forsmak på hva som vil skje i andre deler av USA.