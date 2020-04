Turkmenistan forbyr ordet «coronavirus»

Diktaturet Turkmenistan ble i 2019 rangert som det landet i verden hvor ytringsfrihetens kår er aller dårligst.

Nå har ordet «coronavirus» blitt forbudt i landet.

Det melder den ideelle organisasjonen Reportere uten grenser, som jobber for bedre pressefrihet og ytringsfrihet i verden.

– Ved å forby ordet coronavirus fra det turkmenske vokabularet i et radikalt trekk for å undertrykke all informasjon om pandemien, setter de turkmenske myndighetene sine innbyggere i fare, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Statskontrollerte medier får ikke lenger lov til å bruke ordet, og det har blitt fjernet fra helseinformasjonsbrosjyrer som distribueres til skoler, sykehus og arbeidsplasser. Istedenfor informeres det om influensasymptomer. Det melder Turkmenistan Chronicle, en av få kilder til uavhengige nyheter fra landet, en avis som forøvrig er blokkert i Turkmenistan.

Risikerer å bli arrestert

Innbyggere som snakker om viruset i offentligheten, som på gata, i butikker og på bussen, risikerer å bli arrestert av politi i sivil. Det rapporter journalister i hovedstaden Ashgabat for Radio Aztalyk. Målet med metoden er å hindre å spre panikk.

– Turkmenske myndigheter lever opp til sitt rykte ved å bruke ekstreme metoder for å fjerne all informasjon om coronaviruset. Å hindre informasjon er ikke bare farlig for innbyggerne, men det forsterker også diktaturstyret til president Gurbanguly Berdymukhammedov, sier Jeanne Cavelier, leder for Reportere uten grenser i Øst-Europa og Sentral-Asia.

Så langt har ikke det lukkede landet rapportert om noen tilfeller av coronaviruset. De har imidlertid innført en rekke tiltak. Grensene er så godt som stengt, det er innført flere bevegelsesrestriksjoner innad i landet, og offentlige ansatte foretar temperaturmålinger av innbyggere på offentlige steder.

Det har dukket opp desinfeksjonsmidler på offentlige steder, men det selges ikke til privatpersoner i butikker eller på apoteker, ifølge Radio Aztalyk.

Bolsonaro-videoer fjernet på grunn av feilinformasjon

Gurbanguly Berdymukhammedov er ikke den eneste landslederen som har hindret god informasjon om coronaviruset.

Blant annet er to videoer fra Brasils president Jair Bolsonaros fjernet fra Twitter, Instagram og Facebook fordi de undergravde viktigheten av coronatiltak.

Twitter fjernet videoene mandag fordi de ikke tillater innhold som strider mot helseinformasjon gitt av myndighetene og utsetter folk for større risiko for å bli smittet av covid-19.

I videoene kan man se folkemengder som flokker seg rundt Bolsonaro. Han besøker blant annet en slakter og en gateselger. Man kan høre ham samtykke til kritikk av de inngripende tiltakene i landet og advare mot konsekvensene av arbeidsledighet.

Bolsonaro har generelt vært kritisk til inngripende tiltak for å hindre spredning av coronaviruset i andre land, og har anklaget mediene for å skape hysteri rundt pandemien.

