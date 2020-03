Det nye coronaviruset SARS-CoV-2 gir sykdommen covid-19. De aller fleste som smittes får mild sykdom, men noen blir alvorlig syke med lungebetennelse. Eldre og personer med underliggende kronisk sykdom er mest utsatt for alvorlig sykdom. Det finnes per i dag ingen spesifikk behandling eller vaksine mot covid-19, men det forskes intenst for å endre på dette.

Slik beskytter du deg mot coronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

Torsdag annonserte legemiddelselskapet Roche at de jobber med Food and Drug Administration (FDA) i USA for å sette i gang en såkalt fase-3-studie av medisinen RoActemra (tocilizumab) hos sykehusinnlagte pasienter med alvorlig covid-19-lungebetennelse.

Roche forventer å begynne å inkludere pasienter i studien i løpet av få dager.

Doktor Karsten Bruins Slot, medisinsk direktør i Roche Norge, forklarer at medisinen som skal testes på alvorlig syke covid-19-pasienter er en immundempende medisin.

– RoActemra er en interleukin-6 hemmer, det vil si at det er en medisin som demper kroppens immunforsvaret. Den brukes mest for å behandle pasienter med revmatoid artritt, altså leddgikt, som en immundempende medisin, sier han til ABC Nyheter.

Testet i Kina og Italia



– Når man har fått inkludert nok deltagere vil man raskt se resultatene, forklarer medisinsk direktør i Roche Norge, Karsten Bruins Slot. Foto: Roche Norge

Grunnen til at de nå skal studere effekten av denne medisinen hos covid-19-pasienter med alvorlige lungebetennelse, er at det hos disse pasientene kan skje en overreaksjon av immunforsvaret som kan være skadelig for lungene og noen ganger føre til død, forklarer Slot.

– Hypotesen er at hvis man demper den overreaksjonen av immunforsvaret, så kan pasienter muligens få bedre utfall, unngå behandling med respirator og unngå dødsfall.

Studien som skal gjennomføres er en randomisert, dobbeltblind og placebokontrollert fase 3-studie. Målet er å dokumentere sikkerheten og effekten av RoActemra når den gis i tillegg til standardbehandling hos sykehusinnlagte, voksne pasienter med alvorlig covid-19 lungebetennelse, sammenlignet med placebo i tillegg til standardbehandling.

– RoActemra er allerede brukt hos noen pasienter med covid-19 i Kina, Italia og andre land. Nå gjennomfører vi en randomisert studie for å finne ut om det har en positiv effekt og om medisinen er sikker å bruke på pasienter som er syke med covid-19 og har en alvorlig lungebetennelse, sier Slot.

– Hvor raskt vil man få svar på disse spørsmålene?

– Det avhenger hvor fort man klarer å inkludere pasienter. Vi satser på rundt 350 pasienter i denne studien, og flere store sykehus er involvert, så det kan gå så fort. Kanskje allerede i løpet av noen uker, men det avhenger av hvor fort vi finner de riktige pasientene, sier han og fortsetter:

– Når man har fått inkludert nok deltagere, vil man raskt se resultatene.

Direkte: Siste nytt om corona-krisen

Testes ikke på norske pasienter i første omgang

Slot forklarer at det per i dag ikke er noen norske sentre inkludert, altså er det ingen norske pasienter som skal delta.

– Men hvis studien utvides, kan det være mulig at norske sentre også kan være med. I første omgang er det hovedsakelig pasienter fra USA og andre europeiske land som skal inkluderes i denne studien.

– Vil dele resultatene så raskt som mulig



Per i dag er det flere uavhengige kliniske studier som undersøker effekten og sikkerheten av RoActemra for behandling av pasienter med covid-19.

Dette er den første globale studien av RoActemra i denne situasjonen, opplyser selskapet i en pressemelding.

Slot forklarer at den nye studien er viktig fordi det fra før ikke finnes noen velkontrollerte studier, samtidig som det foreligger bare begrenset publisert evidens for sikkerhet og effekt av RoActemra i behandlingen av covid-19-pasienter.

RoActemra foreløpig ikke er godkjent for denne bruken av noen helsemyndigheter, men er inkludert i den syvende oppdaterte diagnose- og behandlingsplanen for COVID-19 utstedt av Kinas National Health Commission (NHC) 3. mars 2020, opplyser selskapet.

– I disse unike tider er kunngjøringen i dag et viktig eksempel på hvordan industri og myndigheter raskt kommer sammen for å forsøke å bekjempe COVID-19-pandemien, og vi vil dele resultatene så snart som mulig, sier doktor Levi Garraway, medisinsk direktør og leder for global produktutvikling i Roche, i meldingen.