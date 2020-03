Hei,



Jeg skal prøve så godt jeg kan og beskrive dette. Vi er et samboerpar og har vært det over 10 år. Min samboer vil absolutt at vi skal gifte oss, men problemet er at vi har har aldri hatt sex. Jeg har mange ganger prøvd og tilnærme meg han, men han aviser meg alltid og sier «en annen gang» – hver gang!

Han forteller aldri hva årsaken er selv om jeg tar opp spørsmålet flere ganger. Det er 10 års aldersforskjell på oss, men vi trives eller godt sammen.

Han er heller ikke interessert i annen nærkontakt.



Jeg er fortvilet og tenker at jeg skal forlate dette forholdet.



Hva skal jeg gjøre?



Kvinne 50 +



ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:



Hei,

Takk for ditt spørsmål.

Ulikheter i et parforhold når det gjelder seksualitet er langt fra unormalt, og det er helt vanlig at man i perioder ikke er i takt når det gjelder ønsket hyppighet.

Et parforhold kan etter min mening finne intimitet på andre måter dersom sex av ulike årsaker er utelukket. Det som bekymrer meg er at du skriver at du ønsker sex, men at dere aldri har det. Dette gjør situasjonen mer alvorlig.

Jeg finner det underlig at han ikke ønsker å si noe om hvorfor han ikke vil ha seksuell kontakt etter 10 år. Du skriver også at det er 10 år aldersforskjell mellom dere, hvilket gjør det nærliggende å tenke at det kan handle om hormonelle årsaker. Det kan også tenkes at han merker at du er misfornøyd på dette området, noe som kan skape en negativ spiral av forventningspress.

Noe som derimot taler i mot dette er at han ikke ønsker annen nærkontakt heller. Sex og øvrig fysisk berøring innad i et parforhold er viktig for å kjenne tilknytning til hverandre, noe det synes for meg at han vanskeligheter med å kjenne på.

Dere har rett og slett svært ulike behov, uten at noen av dere har gjort noe feil. Uten dialog om hvordan dere kan likevel skal kunne få dekt hver deres behov, vil det etter min oppfatning dessverre vanskelig å få dette til å fungere.

Dersom han ikke er motivert til å jobbe med parforholdet verken alene med deg eller med en parterapeut, blir det opp til deg å ta et valg for ditt eget liv fremover. Du må kjenne etter om dette er så viktig for deg at det trumfer det som fungerer for dere i parforholdet. Jeg vil oppfordre deg til å ikke gå på kompromiss med dine egne ønsker å behov.

Jeg ønsker dere begge varmt lykke til videre.

