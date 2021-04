- I dette tiåret er bordet dekket for øl uten alkohol og lavalkohol, sier kommunikasjonsdirektør i Ringnes, Johanna Ellefsen Rostad. i en pressemelding.

Hun begrunner sin spådom med at unge nordmenn er mer opptatt av helse enn sine foreldre og at stadig flere verdsetter det å ha kontroll.

– Både i Norge og internasjonalt ser vi at bryggeriene virkelig har tatt kategorien på alvor. Utvalget i butikkhyllene har vært gjennom en enorm utvikling de siste årene. Nå kan du nesten finne enhver øltype i en alkoholfri variant. I tillegg har vi brukt mye tid og krefter på å sikre at de alkoholfrie variantene smaker akkurat slik øl skal smake, sier Rostad.

Alle for alkoholfritt øl



De siste 15-årene har andelen alkoholfritt nær doblet seg. Ringnes tror vi så vidt har sett starten på utviklingen av kategorien alkoholfritt og lavalkohol. Selv har de satt seg et mål om at ti prosent av alt ølet de selger skal være alkoholfritt i løpet av 2025. I dag er tallet 5,6 prosent.

- Veien til målet handler om å fortsette å inspirere flere til å bli kjent med kategorien. Så vi kan love at vi vil fortsette å presentere nye og smakfulle alternativer i tiden som kommer, sier Rostad som også understreker betydningen av et godt samarbeid med dagligvarekjedene og serveringssteder for å lykkes.

- Sammen må vi sørge for tilgjengelighet og synlighet i butikkene, samt flere kjøleskap slik at du også kan få kjøpt en god og kald øl uten alkohol. I tillegg tror vi at de som jobber på serveringssteder eller i butikkene er svært viktige ambassadører for kategorien.

Ønsker å øke kunnskapen om alkoholfritt

En undersøkelse fra Ringnes viser at de som er mest kritisk til smaken av øl uten alkohol, også er de som aldri har smakt det.

- Det forteller oss at vi har en jobb å gjøre med å redusere barrierer for prøving og øke kunnskapsnivået om kategorien. Alkoholfritt øl er blant de mest kompliserte å brygge fram. Fra vår side kan vi også garantere gode smaksopplevelser. I tillegg har jo alkoholfritt den fordelen at det har færre kalorier enn lettmelk, avslutter Rostad.