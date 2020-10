Artikkelen inneholder annonselenker.

«The Trial of the Chicago 7»

Regi: Aaron Sorkin

Aaron Sorkin I rollene: Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton

Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton Sjanger: Drama / Thriller

Drama / Thriller Nasjonalitet: USA

USA Lengde: 2 t. 9 min.

Aldersgrense med Medietilsynets begrunnelse: 12 år

Denne filmen inneholder scener med voldelige opptøyer og skildringer av blodige ofre. Den får derfor aldersgrense 12 år.

(Saken fortsetter under)

Det som i utgangspunktet skulle være en fredelig anti-Vietnam-protest under Demokratenes landsmøte i 1968, utviklet seg til voldelige sammenstøt med politiet og nasjonalgarden.

Organisatorene bak demonstrasjonen ble tiltalt for forsøk på å starte et opprør. Den påfølgende rettssaken mot de syv mennene i 1969, skulle bli et av de mest beryktede oppgjørene i amerikansk rettshistorie.

Opprinnelig var planen at Steven Spielberg skulle ha regien på «The Trial of the Chicago 7», med manus skrevet av Alan Sorkin («Presidenten», «The Social Network»). Men ting blir ikke alltid som planlagt, og etter hvert ble det Sorkin selv som overtok registolen. Med tanke på dagens situasjon i USA, er historien som fortelles like relevant i dag som i 1969.

Filmen vil bli vist på kino i 14 dager før den strømmes på Netflix.

Gi en filmopplevelse til noen du er glad i - Kinogavekort kan brukes på de fleste kinoer i Norge.

«Romys salong»

Regi: Mischa Kamp

Mischa Kamp I rollene: Vita Heijmen, Beppie Melissen, Noortje Herlaar, Guido Pollemans

Vita Heijmen, Beppie Melissen, Noortje Herlaar, Guido Pollemans Sjanger: Drama / Familiefilm

Drama / Familiefilm Nasjonalitet: Nederland, Tyskland

Nederland, Tyskland Lengde: 1 t. 29 min.

1 t. 29 min. Aldersgrense med Medietilsynets begrunnelse: Tillatt for alle

Denne filmen har et alvorlig tema med et dempet uttrykk som antas å ikke virke skadelig på de yngste.

(Saken fortsetter under)

Under fjorårets utgave av Barnefilmfestivalen i Kristiansand gikk prisen for Beste barnefilm til den tysk-nederlandske «Romys salong».

Ett år senere er det klart for norsk kinopremiere for filmen som er blitt hyllet for sin rørende og varme historie om forholdet mellom tiåringen Romy og bestemoren. Samtidig skildrer filmen hva Alzheimers sykdom kan gjøre med et menneske.

Kort fortalt handler filmen om Romy som må være hos bestemoren etter endt skoledag siden moren jobber sent. Det synes hun er alt annet enn morsomt siden bestemor er av den strenge typen. I tillegg er hun veldig opptatt med frisørsalongen sin. Men når gryende Alzheimer får bestemoren til å stadig glemme og rote, trer Romy hjelpende til. Til slutt blir det Romy og bestemoren mot resten av verden.

Filmen er dubbet til norsk, men kan også ses med nederlandsk tale og norsk tekst. Sjekk med din lokale kino hva som er tilgjengelig.

Meld deg inn i Kinoklubb og få halv pris på utvalgte filmer.

«Trolls – Verdensturné»

Regi: Walt Dohrn og David P. Smith

Walt Dohrn og David P. Smith Norske stemmer: Marion Ravn, Atle Pettersen, Tomine Harket, Stian Presthus, Øyvind «Vinni» Sauvik, Malin Pettersen, Pål Tøien, Henrik Horge, Kim A. Wifladt, Sandra Lyng, Hank Von Hell

Marion Ravn, Atle Pettersen, Tomine Harket, Stian Presthus, Øyvind «Vinni» Sauvik, Malin Pettersen, Pål Tøien, Henrik Horge, Kim A. Wifladt, Sandra Lyng, Hank Von Hell Sjanger: Animasjon / Familiefilm

Animasjon / Familiefilm Nasjonalitet: USA

USA Lengde: 1 t. 31 min.

1 t. 31 min. Aldersgrense med Medietilsynets begrunnelse: Tillatt for alle

Filmen inneholder ingen scener som antas å være skadelig for de yngste. Den blir derfor tillatt for alle.

(Saken fortsetter under)

I 2016 kom selskapet bak «Shrek»-filmene med det fargesprakende og musikalske animasjonseventyret «Trolls». Animasjonsfilmen var bygget på de danske lykketrollene som med sitt høye, strittende og fargesterke hår gjorde sin leketøysdebut på 1950-tallet.

«Trolls» høstet for det meste positive anmeldelser, ble en stor suksess blant kinopublikum og sikret seg en Oscar-nominasjon for Justin Timberlakes særdeles fengende gladsang «Can’t Stop the Feeling!».

Nå er det duket for norgespremiere på oppfølgeren, «Trolls – Verdensturné». Som tittelen indikerer er musikk et viktig element i en film som handler om at Poppy og Kvist oppdager at det finnes seks ulike trollstammer spredt rundt på kloden, hvert av dem med sin distinkte musikkstil - pop, funk, klassisk, techno, countrymusikk og rock.

Når så kongen og dronningen av rockelandet ønsker seg herredømme over samtlige trollriker, må Poppy og Kvist ut på verdensturné for å samle de ulike landene til felles front.

La trolleventyret fortsette på barnerommet – her finner du flere lekesett i alle størrelser og prisklasser fra LEGO. Hva med å gjenskape vulkankonserten i Rockebyen med dette flotte settet?