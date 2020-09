Artikkelen inneholder annonselenker.

I en tid der mange av oss allerede har alt for mye ting, er det stadig mer populært å få en opplevelse i gave til bursdag, jul, konfirmasjon eller som overraskelse på en ellers helt ordinær hverdag. En opplevelsesgave gir minner for livet, mulighet til å dele noe sammen og samtidig være personlig.

Her har vi samlet noen av de mest populære opplevelsene å gi bort i gave, der hovedpersonens kjønn spiller absolutt null rolle:

Alpakkavandring

Ta med en god venn og opplev et nært møte med alpakka i vakker natur. Foto: YouWish

I dag er det ikke nødvendigvis like overraskende å se det søramerikanske kameldyret alpakkaen beite på jordene til besøksgårder og småbruk. Alpakkaen er i seg selv både underlig og bedårende på samme tid, og en alpakkavandring vil utvilsomt være en opplevelse alle dyreelskere vil huske lenge.

Gavekortet på alpakkavandring gir hver deltaker ansvaret for å sette på grime, feste leietau og ta med sin egen alpakka ut på vandringstur i skog og mark. Alpakka er vennlige og nysgjerrige, og vandringen tilpasses den enkeltes behov.

Bestill en annerledes vandringstur i Aurskog, Lillestrøm eller Sperrebotn her.

Ølsmaking

Ølsmaking er en smaksrik opplevelse som gir mye ny kunnskap om øl. Foto: YouWish

Dette er den perfekte gave å gi til noen som har et bankende hjerte for å smake på nye og ukjente ølsorter, og som synes det er spennende å få vite mer om øl og ølbrygging. Men siden opplevelsen er for to personer, kan det kanskje være en idé å gi gaven til kjæresten og satse på at du selv blir invitert med.

Bestill ølsmaking i Bergen, Fredrikstad, Horten, Jessheim, Karmøy, Oslo, Stavanger eller Trondheim her.

Ginsmaking med destilleriomvisning

Ginsmaking med omvisning gir en interessant, lærerik og smakfull aften. Foto: YouWish

Historien om gin oppsto i Nederland en gang på 1600-tallet, men selve navnet kommer av det franske ordet for einerbær, genévrier, som er den viktigste smakstilsetningen i gin. Siden har gin spredt seg utover verdenskartet, også her hjemme i Norge, og mange setter stor pris på å nyte et glass gin av god kvalitet. Hva er vel da bedre enn å gi en opplevelsesgave som innebærer seks smaksprøver, innføring i den spennende historien bak og ikke minst omvisning i destilleriet?

Her kan du bestille en lærerik og smakfull aften i ginens tegn i Oslo eller Bergen.

Vinsmaking

Vinsmaking passer for både nybegynnere og kjennere. Foto: YouWish

Det kan være vanskelig å vite hvilken flaske man skal gi i gave til venner eller familiemedlemmer som har et bankende hjerte for vin. Da kan et gavekort på vinsmaking være et sikkert valg som vil falle smak, uavhengig av om vedkommende er dreven kjenner eller nybegynner. Pakken inkluderer smaking av fem-seks vintyper, guidet av en egen vinkelner – også kalt sommelier – som presenterer, forteller og guider gjennom reisen i vinens velsmakende verden.

Her kan du bestille vinsmaking i Fredrikstad, Oslo, Skien eller Stavanger.

Kjøretur med Lamborghini Huracan

Hva sier du til fem minutter effektiv kjøring i en rå Lamborghini Huracan? Foto: YouWish

Det er de biler som kan ta pusten fra en bare ved synet av den, og supersportsbilen Lamborghini Huracan hører definitivt hjemme i den kategorien. Den er så full av testosteron at det holder å pirke borti gasspedalen så brummer den høyt som et rasende neshorn. Vil du score full pott hos noen som er bilinteressert, er tipset å spandere en tur bak rattet på et fartsvidunder som gjør 0-100 km/t på under 3 sekunder.

Bestill Lamborghini-kjøring på Gardermoen utvalgte datoer mellom april og oktober her.

Gokart

Taperen må ta husvasken resten av året! Foto: YouWish

Hvis du synes Lamborghini blir litt vel i dyreste laget, men fremdeles vil gi en opplevelsesgave som inneholder fire hjul og høy hastighet, så er gokart en morsom og fartsfylt gave å gi bort. I motsetning til Lamborghini er det ikke nødvendig med forkunnskaper, sertifikat inkludert, samtidig som du selv kan slenge deg på. Gokart egner seg nemlig perfekt for å konkurrere mot hverandre om hvem som mestrer svingene best og kan kalle seg banens raskeste.

Verdt å merke seg er at gokart skjer visse dager i sommerhalvåret (mai til september).

Bestill gokart i Heimdal eller Sigdal her.

Indoor skydive

Få følelsen av å hoppe i fallskjerm uten å skulle kaste deg ut av et fly. Foto: YouWish

Kjenner du noen som synes det hadde vært spennende å hoppe i fallskjerm, men som aldri i livet ville gått med på å bli med et fly opp i lufta for så å kaste seg ut? Da er Indoor Skydive den perfekte gaven for de som vil kjenne sommerfuglene flagre i magen. Et gavekort på Indoor Skydive gir to ganger ett til halvannet minutt med flyvning i en topp moderne vindtunnel med masse kraft i. Verdt å merke seg at tre minutters flytid er det samme som fire fallskjermhopp fra 12.000 fots høyde.

Bestill Indoor Skydive på Gardermoen, i Lørenskog, Oslo eller Voss her.

Kunne det kanskje friste med deluxe-utgaven? Da får du fire ganger 1-1,5 minutters flytid.

Leirdueskyting

Kjenn kraften fra haglen når presisjonen settes på prøve. Foto: YouWish

Leirdueskyting er en såkalt klassisk «gentleman-sport» som i våre dager er blitt tilgjengelig for alle uansett kjønn, samfunnsklasse og alder. Samtidig har det utviklet seg til å bli en av verdens mest populære skytegrener. Dersom du kjenner noen som er jaktinteressert eller ville synes det er spennende å forsøke treffe blink med hagle, er dette et ideelt gavetips.

Ved hjelp av erfaren instruktør som tar en nøye sikkerhetsgjennomgang innledningsvis, får hver person tildelt 25 skudd som forhåpentligvis skal sende leirduene i tusen knas ned mot bakken. Og hvem vet, kanskje dette øker sjansene til å gå hjem fra tivoli med den største kosebamsen de har hengende på veggen?

Bestill en time med leirdueskyting i Oslo, Sandefjord, Ulefoss eller Ålgård her.

Floating

Stress ned og nyt en unik velværeopplevelse. Foto: YouWish

Hva med å ta en velfortjent pause fra hverdagen og nyte en stressfri time i en flytetank? Floating er blitt stadig mer populært og det er dukket opp en rekke floatingsentre de siste årene. Vannet i den lyd- og lystette tanken holder samme temperatur som menneskekroppen og den høykonsentrerte mengden salt i vannet gir deg følelsen av å sveve. Du kan selv velge om du vil slappe av i mørket eller under en stjernehimmel med stemningsfull musikk i bakgrunnen.

Her kan du bestille floating i Bergen, Klepp, Oslo eller Trondheim.

Massasje

Gi bort et gavekort på en deilig rygg- og nakkemassasje til en du er glad i. Foto: YouWish

Et gavekort på massasje er populært å få uansett kjønn og alderstrinn. For er det noe vi er eksperter på i dagens travle samfunn, er det å glemme å belønne oss med en dose velvære underveis. Den klassiske massasjen for nakke, skulder og rygg gis i avslappende omgivelser der rolig musikk og behagelige dufter oppmuntrer til raskt å falle i etterlengtet ro.

I løpet av 25-30 minutter lindres stress og ømme muskler. Terapeutene benytter trykkpunktsteknikk under massasjen for å løse opp muskelknuter og myke opp ryggen, og både trykk og press kan tilpasses den enkeltes eget ønske og behov.

Her kan du bestille gavekort som gjelder for massasje i Bergen, Fenstad, Gjøvik, Horten, Hønefoss, Lillehammer, Oslo, Porsgrunn, Sandnes eller Straume.

Fangene på fortet

Fangene på fortet passer alle aldre og nivåer fra 8 år og oppover. Foto: YouWish

«Fangene på fortet» var navnet på et norsk gameshow som gikk på TV3 fra 1993 til 2011, der konseptet var en liten gruppe mennesker som måtte løse oppgaver som utfordret både hjerne og muskler. Denne utgaven av «Fangene på fortet» består av 45 rom eller celler der lag på 3-5 personer sammen må løse oppgaver av ulik vanskelighetsgrad og sanke poeng underveis.

Dette er midt i blinken for de aller fleste fra 8 år og oppover, og du finner Fangene på fortet i Oslo, Bergen og Stavanger.

Bestill Fangene på fortet her.

Mordmysteriet på Akershus Festning

Løs mordmysteriet ved hjelp av gåter og oppgaver. Foto: YouWish

Kjenner du noen som går omkring med en indre Hercule Poirot eller Miss Marple , som elsker drapsmysterier og helst foretrekker hardkokt krim på litteraturfronten? Da er Mordmysteriet på Akershus Festning midt i kikkertsiktet, en spennende opplevelse for to til fire personer der et grusomt mord skal løses. Etterforskningen tar dere rundt om i Oslos gater der dere må løse oppgaver underveis for å finne navnet på morderen.

Bestill morderjakt inspirert av virkelige hendelser i Oslo her.

Kinotur med popcorn og brus

Det er hyggelig å dele filmopplevelsen med noen man er glad i. Foto: YouWish

Til syvende og sist er det gjerne det enkle som er det beste, og få opplevelser kan slå en god gammeldags tur på kino sammen med noen du er glad i. Et gavekort på kinotur inkluderer medium popcorn og 0,5 L valgfri brus. Skal det være kriblende spenning eller heftig action, hjertevarmt drama eller boblende komedie, underholdende animasjonsfilm eller en spennende dokumentar? Det velger du helt selv etter hva som står på kinomenyen.

Her bestiller du kinogavekort i Lillestrøm, Moss, Oslo, Sandnes, Sandvika, Sarpsborg, Ski, Skien, Sotra, Stavanger eller Ålesund.