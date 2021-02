Børste, skrape og grillrens: Hvordan holde grillen ren og pen

Som med alt annet trenger også grillen jevnlig vedlikehold for å yte maks og få forlenget levetid. Men du må aldri finne på å sette ristene i oppvaskmaskinen.

En klar fordel ved å grille maten på høy temperatur, er at den sterke varmen effektivt dreper bakterier. Dermed er det ikke nødvendig å holde grillen skinnende ren til enhver tid. Samtidig er det ingen grill som tar skade av å få jevnlige doser kjærlighet og omtanke med regelmessig vask.

Til syvende og sist bør alle griller vaskes regelmessig slik du tar med bilen til vaskehallen. Eller som Grilling Experience Manager Hub North i Weber, Anders Jensen, sier det så treffende:

– Kort og greit handler det om å rydde opp etter deg slik du ville gjort det etter du har brukt kjøkkenet til å lage mat.

Hvis du er nøye med renholdet, vil Genesis II E-310 GBS Gassgrill være en solid gassgrill hele året rundt. Foto: Weber

Varm opp før du begynner

Før hver bruk går du over grillristene med en grillbørste for å fjerne eventuelle gamle matrester før du legger på ny mat. Det smaker ikke så godt å servere dagens fiskemiddag som har ligget oppå restene fra gårsdagens indrefilét.

Rengjøring av grillristen krever hverken såpe eller vann – kun en god grillbørste. Foto: Weber

Du kan med hell gjøre det til en fast del av grillseansen å tenne den på maks nivå med lokket på i et par minutter før du skal begynne å bruke den.

Videre gjør du det enklere for deg selv ved å ikke bruke for mye marinade på det grillede kjøttet og helst unngå sukker- og honningbaserte marinader. Dermed har du minimert mengden nødvendig rengjøring etter endt bruk. Når du så er ferdig, fjerner du fett og fastbrent mat fra risten med en grillskrape mens grillen fremdeles er varm.

Til slutt stenger du den av. Når grillen så er blitt kald, fjerner du matrestene som ligger i bunnen.

Sjekk utvalget innen kull, gass, elektrisk og pellets hos Weber. Foto: Weber

Adgang forbudt for grillrister

På kullgriller er både bunn og lokket emaljert, hvilket gjør de enkle å rengjøre. Emaljen sitter såpass fast at du ikke trenger være redd for at den skal flasse av underveis, det er det kun matrestene som gjør.

På samme måte som på gassgrillen så starter du med å fjerne fett og matrester med børste fra risten mens grillen fremdeles er varm. Dersom den er rukket å bli kald innen du kommer i gang, skal du tenne den, lukke lokket og la den brenne i 10-15 minutter.

Anders Jensen er Grilling Experience Manager Hub North i Weber. Foto: Nicoline Lodahl Karlsen

Med en skarp grillskrape fjerner du selv de tøffeste restene, bruk eventuelt grillrens hvis det sitter ekstra godt. Og så er det en viktig ting du aldri må gjøre:

– Grillrister skal vaskes i varmt vann med såpe og en skrubb, bare skrubb i vei og så blir den ren og fin. Oppvaskmaskin er adgang forbudt for grillrister. Da risikerer du bare at fett og matrester setter seg i filteret, sier Jensen i Weber til ABC brand Studio.

Ikke glem å sette inn risten med olje, ellers risikerer du at den begynner ruste.

Grillrist med innsats til gassgrill. Foto: Weber

Hvordan rengjøre PULSE elektrisk grill

På samme måte som hos kull- og gassgrill, er det viktig å holde den elektriske grillen ren for fett og gamle matrester for å sikre god hygiene og god mat, samt forlenge grillens levetid. Når grillen er avslått og avkjølt, kobler du fra kontrollpanelet som tørkes med en mikrofiberklut fuktet med vann. Unngå rengjøringsmidler og stålbørste, og bruk aldri glassrens på plast.

Fjern så det uttakbare fettbrettet og kontroller om det er kommet fett i dryppformen. Her kan du spare deg for mye vedlikehold dersom du benytter en enkel éngangsdryppform som effektivt forenkler fjerning av fett på et renere vis.

Bruk tørkepapir til å fjerne overflødig fett og matrester fra grillristen, deretter skrur du grillen på maks og lukker lokket mens du lar den varme seg opp i omkring et kvarter. Så benytter du en grillbørste til å børste den varme grillen.

Ved å bruke fettoppløsende vaskemiddel, en kjøkkensvamp og varmt vann kan du enkelt fjerne fett som har samlet seg i lokket og bunnen. Bruk grillrens dersom fettet sitter virkelig hardt. Selve bunnen kan tas ut og vaskes i oppvaskmaskinen etter at du har sørget for å fjerne så mye av matrestene som mulig.

Beskyttelse mot vær og vind

Selv om det kanskje ikke er nødvendig å holde grillen skinnende ren til enhver tid mens den er i aktiv bruk, er det likevel på sin plass å gi den jevnlig vedlikehold. På Weber.com finner du et rikt utvalg av rengjøringsprodukter for ulike typer grill, blant annet rengjøringssett til henholdsvis gassgrill og kullgrill som inneholder det du måtte trenge av produkter og utstyr for å gi grillen en dose kjærlighet og pleie.

En ren grillrist forhindrer at rester fra gårsdagens middag ødelegger dagens meny. Foto: Weber

Selv om grillen er utformet i rustfritt stål, betyr det ikke at du er trygg for overflaterust og lignende som følge av vær og vinde gjennom årets fire årstider. Det første du bør gjøre før du monterer selve grillen, er å behandle de rustfrie delene med Weber rustfri stålrens som både beskytter mot overflaterust samtidig som den får grillen din å skinne.

For å beskytte grillen ytterligere mot bitende snø, glovarme solstråler og høljende regn, kan det være lurt å dekke den til med et slitesterkt grilltrekk så lenge den ikke er i bruk. Dermed sørger du for at grillen er beskyttet uavhengig av om den befinner seg hjemme i hagen, på terrassen eller ute på tur.

Grilltrekk verner effektivt grillen mot elementene. Her ser vi SmokeFire EX4 GBS pelletsgrill. Foto: Weber

Helvask to ganger årlig

Avhengig av hvor ofte du griller, er det anbefalt å jevnlig kontrollere om lokket og bunnen av grillen og fettoppsamleren på gassgrillen er skitne. Ved jevnlig rengjøring reduserer du faren for fettbrann. Bruk gjerne miljøvennlige Weber rustfri stålrens til å beskytte og rengjøre de utvendige delene av grillen i rustfritt stål. Dermed forlenger du levetiden på grillen.

– Selv foretar jeg en skikkelig helvask av grillen to ganger i året og da gjør jeg det like grundig som når du tar med bilen til vaskehallen. Hvis man gjør det en til to ganger i løpet av året der man går skikkelig i dybden, så holder det mer enn nok, mener Jensen.

Dette rengjøringssettet passer alle gassgriller og inneholder blant annet børster, rengjøringsmidler, svamp, klut og BBQ oljespray. Foto: Weber

– Pass samtidig på å vaske grillen når det er varmt i været, gjerne på sensommeren. Det er ikke spesielt lurt å stå utendørs og vaske grillen med vann når det er frost og kuldegrader i luften.

Ingen grill tar skade av å vaskes regelmessig. Når det kommer til rengjøringsmidler, anbefaler Jensen å ikke gå for det mest aggressive på markedet, men heller velge alminnelige produkter. Bare husk å lese veiledningen grundig i forkant.

– Det er ikke noe ekstremt behov for å skulle bruke tunge kjemikaler, så lenge det er miljøvennlig. Bare fordi det er en grill det er snakk om, trenger du ikke dermed sagt bruke ekstreme vaskemidler.