Hold deg trygg i mørket med refleks

De fleste ulykker mellom fotgjengere og bil skjer i byene når folk krysser gaten. Lys fra biler og butikker konkurrerer om bilsjåførens oppmerksomhet, hvilket gjør det vanskelig å se mennesker som ikke har refleks på seg. Og dersom det regner eller er dårlig sikt, forverres situasjonen ytterligere.

I en pressemelding i forbindelse med den nasjonale refleksdagen 15. oktober viser Tryg Forsikring til undersøkelser som viser at fire av ti reflekser er gamle og slitte og bør skiftes ut med nye. Det anbefales at du har en refleks som er CE-merket ettersom disse er godkjente og virker godt i mørket.

Visste du at reflekser er ferskvare? Ifølge Tryg Forsikring bør reflekser skiftes ut minst hvert tredje år og har refleksen mye slitasje og riper, bør du skifte den ut tidligere. En refleksvest mister effekt etter rundt 20 vask.

Under har vi samlet ulike produkter som alle har reflekterende effekt og vil øke synligheten din for trafikanter etter mørkets frembrudd:

Foto: Anton Sport

Denne parkasen for dame fra Johaug kommer med reflekterende detaljer. Høyre lomme på forsiden a den sporty jakken kan tas av og benyttes som veske, mens hetten er både avtag- og justerbar.

Jakken fås kjøpt hos AntonSport.no.

Foto: Stormberg.no

Med disse hanskene holder du hendene varme og tørre i vinterhalvåret, samtidig som du tydelig viser din tilstedeværelse for trafikantene. Den vatterte hansken er laget i refleksstoff med god passform, mens et gummiert forsterkningsfelt på innsiden sørger for ekstra godt grep.

Refleksjonshansker får du hos Stormberg, til mann i størrelsene medium og large her , og til dame i størrelse small her . Til barn får du et lignende par votter med refleks.

Foto: Stormberg

Med denne på hodet gir du deg selv ekstra synlighet og trygghet når du er ute på tur i mørket. Luen er kløfri, laget i tettstrikket, 100 prosent akryl og utstyrt med reflekstråder i 3M-kvalitet i nederste kant på luen. Størrelsen er One Size.

Refleksluen kan du få kjøpt hos Stormberg.

Foto: Kjell & Company

Dette tospannet kommer i grønn og gul farge, gjør deg synlig for medtrafikanter på opptil 500 meters avstand og lyser i tre ulike moduser (blinking, rask blinking og kontinuerlig lys). Båndene drives av 2x CR2032-batterier som følger med. Batteritid er på opptil 80 timer før de må skiftes ut.

Refleksbåndene fås kjøpt hos Kjell & Company.

Foto: Kjell & Company

Det ideelle treningsbeltet når du er ute og jogger på kvelden. Beltet lyser med konstant lys og drives av 2 stykker CR2016-batterier som følger med beltet. Omkretsen på beltet kan justeres på mellom 80 og 100 centimeter.

Joggebeltet finner du hos Kjell & Company.

Foto: Kjell & Company

Neongul refleksvest i størrelse one size med to fem centimeter brede refleksbånd som går rundt hele vesten.

Vesten kan du bestille hos Kjell & Company.

Foto: Strikkia.no

Strikking og hekling blir stadig mer populært, og vi finner ivrige entusiaster innen et bredt alderssegment Hva med å lage dine egne skjerf, luer, votter og gensere i refleksgarn som hjelper deg å lyse opp i høst- og vintermørket? Refleksgarn er garn med reflekstråd, og hos Strikkia.no kan du velge mellom garn av solid kvalitet i et stort antall farger.

Her kan du se utvalget av refleksgarn fra Viking Garn hos Strikkia.no.

Hos Strikkia.no får du også strikkeoppskrifter på lue til dame , lue til mann og luer til barn i rosa og i blå.

Foto: Ark.no

Karabinkroken i enden av denne sølvfargede lille pynterefleksen gjør det enkelt å feste den til glidelåsen eller rundt remmen på jakka, sekken, barnevognen eller vesken.

Tassel refleksanheng får du kjøpt hos Ark.no.

Foto: SmarteGadgets.no

Denne dusken er en liten ball som har nett med refleks utenpå, og som lyser i mørket etter du på enkelt vis har festet den til hvilken som helst lue. Når man er i bevegelse, blinker dusken. Dermed hjelper den både barn og voksne å bli sett i mørket.

Glowball er tilgjengelig hos SmarteGadgets.no

Foto: Babyshop.no

Det er minst like viktig med refleks når man skal ut og trille med barnevogn etter mørkets frembrudd. I denne pakken fra det svenske merket Safety får du tre ark med holdbare refleksklistremerker i ulike størrelse: 2.5 cm (liten), 4.5 x 2.5 cm (medium) og 19 x 2,5 cm (stor). Merkene fungerer utmerket for – men er ikke begrenset til – barnevogn og bilsetet.

Refleksmerkene får du kjøpt hos Babyshop.no.

Foto: Babyshop.no

Et annet refleks-alternativ for barnevognen, er dette regntrekket som er fullt reflekterende for økt synlighet i mørket. Selve trekket er laget av polyuretanbelagt polyester og beskytter den lille arvingen mot regn, vind og snø. Trekket er vaskbart og leveres i praktisk reflekterende oppbevaringspose.

Reflekterende regntrekk for barnevogn kan du kjøpe via Babyshop.no.

Foto: Babyshop.no

Det er fullt mulig å kombinere tøff barnejakke med refleks, noe denne jakken fra Fabric Flavours er et godt eksempel på. Dette er den ideelle jakken for romfartsinteresserte i alderssegmentene 6-7 og 7-8 år, med logoen til den amerikanske romorganisasjonen NASA smørt utover både foran og bak. Jakken er laget i vannavstøtende materiale som gir synlig reflekterende effekt i mørket.

Refleksjakken fås kjøpt hos Babyshop.no.

Foto: Babyshop.no

Med denne jakken fra Paul Smith Junior får man to for én. Den vanntette jakken har dobbeltlag og hette som er festet til selve jakken. Det vendbare designet gir en blå jakke på den ene siden, og refleks på den andre. Dermed kan barnet trygt oppholde seg utendørs og samtidig være synlig for bilister.

Jakken er tilgjengelig i alderskategoriene 3 år, 8 år, 12 år og 14 år.

Den vendbare jakken er tilgjengelig hos Babyshop.no

Foto: Babyshop.no

Refleksvest er en klassiker som enkelt tas av og på barnet, uansett hva det måtte ha på seg. Vesten har borrelås på forsiden, navneskilt i kragen og har to fete reflekser som snor seg rundt både forsiden og baksiden. Refleksvesten finnes i fargene gul , rosa og oransje, og er tilgjengelig for barn i alderen 1-3 år og 4-8 år.

Refleksvest til barn fås kjøpt hos Babyshop.no.

Foto: Dyrekassen.no

Det er ikke bare vi tobeinte som har behov for å synes for trafikantene etter at det er blitt mørkt. Dyrekassen.no har en rekke produkter for både hund og katt, blant annet refleksbånd til katt og refleksvest til hund som sørger for at våre firbeinte venner holder seg godt synlig i vinterhalvåret.

Sjekk utvalget av reflekterende produkter for hund og katt hos Dyrekassen.no.