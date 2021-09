Trendalarm 2021: Høstens boots til dame

Boots er uten tvil støvletten alle skal ha denne høsten. Vi har samlet sesongens fineste boots, slik at du kan være oppdatert på høstens store trend.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Når temperaturen faller og været blir mer og mer rufsete byttes tynne og lette sko ut med mer varme og robuste varianter. Støvletter, skoletter og støvler er trender som vi ser komme tilbake i motebildet når høsten nærmer seg, men denne høsten ser vi spesielt at boots i ankelhøyde uten snøring er skotøyet alle skal ha.

Boots som har et militærinspirert utseende tok moteverden med storm høsten 2020. Kombinert med et sporty uttrykk og detaljer som høy såle og strikk i siden har skotøyet blitt et motemust og utvalget av boots er enormt.

Skoen er ekstremt allsidig og kan enkelt skape et tøft antrekk til alle anledninger. Med stilrene detaljer og klassiske materialer som skinn, strikk og vegansk skinn passer boots like godt til jeans som til et kult skjørt. I overgangen fra sommer til høst er også boots perfekt tilbehør til sommerkjolen, gjerne med en skinnjakke til de kjøligere kveldene.

Under ser du de fineste bootsene i både ankel- og knehøyde som er å finne i norske nettbutikker denne høsten:

Ankelboots

Høstmote 2021 Laura Bellariva ankelboots Italienske boots i 100% skinn med strikk i siden av skoen. Kjøp her 2899 kr Ferner Jacobsen

Høstmote 2021 GANNI Low Chelsea ankelboots Populære Low Chelsea boots fra Ganni. Resirkulert gummi med ekstra kraftige, ribbede såler. Kjøp her 3499 kr Høyer

Høstmote 2021 Pavement Viola ankelboots Boots laget av resirkulert materiale med strikk på begge sider av skaftet. Skoen kommer med en grov såle. Kjøp her 1199 kr Nelly

Høstmote 2021 Roberto Rosso ankelboots Herlige hverdagssko i kunstig skinn. Lekker, litt kraftig såle og elastiske paneler i sidene for optimal komfort. Kjøp her 899 kr Get Inspired

Høstmote 2021 Ankelboots:

Er du på utkikk etter nye sko til høsten? Se hele utvalget av sko til dame her:

Knehøye boots

Høstmote 2021 Chunky knehøye boots Knehøye støvler fra & Other Stories i 100% skinn. Kjøp her 2300 kr & Other Stories

Høstmote 2021 Høye chelsea boots Boots i 100% skinn perfekt til høstværet. Skoen kommer i knehøyde med strikk på begge sider av skaftet for god komfort. Kjøp her 2300 kr & Other Stories

Høstmote 2021 ATP Atelier Bitonto Boots Høye Chelsea boots i 100% skinn som er slitesterke. Kjøp her 5599 kr Nelly

Høstmote 2021 Knehøye boots:

Er du på utkikk etter nye sko til høsten? Se hele utvalget av sko til dame her: