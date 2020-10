Hjemmelaget dekor til hjemmet: Oppskrifter og steg for steg-instrukser

Artikkelen inneholder annonselenker.

I denne artikkelen finner du oppskrift på dekorerte oppbevaringsposer, telys-holdere, lampeskjermer med spagettigarn og kommode dekorert med selvklebende folie.

Med utgangspunkt i litt kjedelige oppbevaringsposer i lærpapir, kan du sette ditt personlige preg med tekstiltusj. Lærpapir er laget av cellulose og lateks, og ligner på lær. Det egner seg derfor spesielt godt til å sy eller dekorere. Det kan også vaskes på 40 grader, da må man bruke tekstiltusj for at dekoren skal bli sittende.



Posene i lærpapir på bildet finnes i to ulike størrelser, og de finnes å kjøpe her.

Slik går du frem:



Et skjæreunderlag ellet brett legges inn i posen som skriveunderlag. Teksten skrives med blyant slik at om du skriver feil, kan det viskes ut med vanlig viskelær. Føler du deg litt ustø på hånden, kan du gjerne bruk en sjablong for vakre bokstaver eller former.

Her finner du et stort utvalg sjablonger og stensiler.

Tekstiltusjer med to ulike tykkelser. Klikk på bildet for å gå til produktet.

Deretter skrives teksten med tekstiltusj. Tekstiltusj tåler nemlig å vaskes på opptil 40 grader, og da risikerer du ikke at dekoren din forsvinner i vask. Du kan enten bare bruke svart tekstiltusj som i eksemplene her, eller slå deg løs med alle regnbuens farger.

Her får du kjøpt tekstiltusjer.

De ferdig dekorerte posene er perfekte som potteskjulere til planter, eller til oppbevaring av ting og tang. Skriver du på utsiden hva posen skal inneholde, får du samtidig system og orden.

Telysholder av selvherdende leire



Stilige hjemmelagde te-lysholdere i selvherdende leire.

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Selvherdende modelleringsleire trenger ikke stekes, men blir hard av seg selv etter 1-2 døgns tørking. Derfor kan den enkelt formes rundt ting som ellers ikke ville tålt en runde i ovnen. Selvherdende leire kommer i flere ulike farger.

Her får du kjøpt selvherdende modelleringsleire.

Slik lager du telysholder av selvherdende leire:

5-pakning med utstikkere i ulike størrelser. Klikk på bildet for å gå til produktet.

Rull ut selvherdende leire og stikk ut bunnen med en rund utstikkerform i passende størrelse.

Her finner du utsikkerformer i ulike størrelser.

Regn ut telysholderens omkrets for å lage ytterside. Gjør dette ved å gange bunnens diameter (her 6 cm) med pi (3,14). Regnestykket er i dette tilfelle 6 x 3,14 = 19 cm. Legg til et par cm som skal overlappe hverandre for å samle lanternen rundt bunnen. Rull leiren flat og skjær bunn og sider til en rektangel, som er cirka 21 cm lang. Høyden kan varieres.

(Saken fortsetter under)

Utstikkere i tre ulike størrelser. Klikk på bildet for å gå til produktet.

Bruk en liten utstikker med preg til å lage hull i lanternens side som vist på bildet.

Her finner du små utstikkere.

Klem lanternens ytterside rundt bunnen og overlapp endene. Husk å klemme godt inn mot bunnen. Tips: Hvis noe av leiren overlapper med hull, kan utstikkeren med preg lage hullene gjennom begge lag.

La leiren tørke til den har sluppet all fuktighet. For sikker bruk, har gjerne et LED-telys i lanternen du har laget.

LED-telys som tennes og slukkes når du blåser på det, kan du kjøpe her.

Kommode pyntet med selvklebende folie

Klikk på bildet for å gå til produktet.

En liten kommode malt med hobbymaling og pyntet med selvklebende folie på skuffene er den perfekte oppbevaring og pynt for skrivebordet.

Det enkleste er å ta utgangspunkt i en ubehandlet kommode i tre. Da slipper du å pusse ned overflaten før du begynner å dekorere.

Den lille kommoden som er brukt her, kan du kjøpe her.

Du kan selvsagt bruke samme fremgangsmåte på andre og større kommoder.

Slik går du frem:

Mal kommodens flater og kanter med hobbymaling.

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Et stort utvalg farger av hobbymaling finner du her.

Legg skuffene med fronten på det selvklebende folien, tegn opp omrisset og klipp det ut.

Her finner du lekker dekorplast/selvklebende folie.

Sett den selvklebende folien på fronten på skuffene.

OBS! Pass på at det ikke er noe smuss eller støv på skuffefronten før du klistrer på folien. Stryk godt over med hånden tilslutt, slik at du får ut eventuelle luftbobler.



Strikkeoppskrift: Nisselue du enkelt strikker selv



Lampeskjerm viklet med spagetti-garn

Lag lampeskjerm med båndgarn. Klikk på bildet for å gå til produktet.

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Gi lampen et nytt preg med hjemmelaget lampeskjerm med spagetti-garn. Husk å bruke en LED-pære som ikke blir varm. Spagetti-garn eller båndgarn minner om strimler av tøy, og egner seg godt til kraftig strikk og hekling - eller til lampeskjermer.

Spagetti-garnet finnes i flere ulike farger.



Her kan du kjøpe spagetti-garn.

Du vil trenge to nøster til dette prosjektet.

Slik lager du lampeskjermen:

Du trenger en lampeskjerm-base for å surre garnet rundt.

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Her kan du kjøpe lampeskjermen du ser på bildet.

Lag et mindre garn nøste for å enklere kunne vikle garnet rundt skjermen. Start med å feste enden med en limpistol på det innerste leddet av lampeskjermen.

Her kan du kjøpe limpistol.

Trekk tråden rundt den ytterste ringen på toppen av skjermen og rundt bunnen.

Deretter føres tråden på innersiden av skjermen opp rundt den ytterste ringen av toppen.

(Saken fortsetter under)



Trekk deretter tråden på innersiden rundt det innerste leddet av toppen. Fortsett med å vikle tråden på samme måte til skjermen er fylt ut. Når garnnøstet er tomt, festes garnet med limpistol og deretter begynner man med nytt garnnøste.

Lampeskjerm med lange strimler.

Vær oppmerksom på at den ytterste tråden bør overlappe den innerste tråden, så den ikke er synlig. Avslutt arbeidet ved å feste tråden på innersiden med litt lim.

Du kan enten bruke lampeskjermen som dette, eller fortsette arbeidet slik at du får en lampeskjerm med lange strimler, som kan henges fra taket.

Du begynner som i beskrivelsen over, men lager to like skjermer. Ønsker du ulike farger som den på bildet, vil du måtte variere fargene når du lager lampeskjermene som over. Du vil her trenger 5 ekstra farger - to nøster av hver.



I dette prosjektet er det brukt svart, gul, råhvit, hvit og grå.

(Saken fortsetter under)

Klipp strimler på 140 cm i alle 5 farger. Knyt garnet fast på den ene lampeskjermen med en knute. Klipp snorene i en lengde på 65 cm. Trekk det ytterste laget med snor til side og klipp det innerste laget i en lengde på 5,5 cm.

(Saken fortsetter under)

Klipp en liten bit vindseltråd og knyt de to lampeskjermene sammen. Knyt de sammen mellom hver fargeskift.

Her får du kjøpt vindseltråd.

Knyt en svart bit garn rundt en ispinne og putt de i den øverste skjermen så du kan henge opp lampeskjermen.

Ispinner får du kjøpt her.

Tips: Montèr en lyskjede i skjermen for å få mere lys. Det er viktig at den ikke blir varm (bruk f.eks. en LED-lyskjede).

Her får du kjøpt en batteridrevet LED-lyskjede.