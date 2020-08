Tips til rolige aktiviteter med barna i høst

Finn roen i høst! Av og til trenger man å sette seg ned sammen og pusle med noe. Under får du tips til en rekke rolige aktiviteter du kan gjøre sammen med barn. Men det er selvsagt ingen skam i å gjøre disse tingene alene også.

Harry Potter-puslespill i 4D - 349 kr

Små og store Harry Potter-fans vil hyle av fryd over et puslespill som dette. Du pusler i tre lag: Først bakken, deretter landskapet før du setter på kjente og kjære bygninger fra trollmannsverdenen. Ikke bare kan dere kose dere med å sette sammen puslespillet: Landskapet inspirerer også til videre lek etter at det er satt sammen.

Her får du kjøpt Harry Potter 4D-puslespill.

Selvfølgelig skal du og barna leke med maten. Med PasTEX connectorz kan du koble sammen spaghetti-stråene til fantastiske byggverk bare fantasien setter grenser for.

Her får du kjøpt PasTEX connectorz

Diamond painting Amsterdam. Settet inneholder: Forlimet og påtrykt canvas, stener, kitt og perlepenn, alternativ pinsett.

Har du hørt om diamond painting? Mye er samme prinsippet som Hama plastperler. Men resultatet er ofte mye vakrere, og appellerer nok enda mer til også de voksne. Små, diamantlignende perler i ulike farger plasseres utover på et lerret, som allerede har symboler som viser hvor de ulike fargene skal være.



Settene finnes i alt fra små bilder som fungerer som nøkkelringer til store, imponerende bilder du kan henge på veggen.

Her finner du et stort utvalg av motiver og størrelser på diamond painting-sett.

Løve. Inneholder: pensel, mønster, lerret og vannbasert akrylfarge. Mønsteret er enkelt å følge da du bare matcher fargenummeret på lerretet.

Elsker du og barnet å skape ting med hendene, men ser at resultatet ikke alltid ble som dere håpet? «Mal etter nummer» er en metode der alle vil lykkes med å skape et vakkert maleri. Å male etter sifre er både enkelt og morsomt! Det eneste du trenger å gjøre er å følge sifrene og fylle inn korrekt farge.



Her får du tak i et stort utvalg av «mal etter nummer»-sett.

Panorama-bilde med 1000 biter.

Sorteringsbokser for puslespill.

Puslespill passer for hele familien. Selv de med mange biter kan de minste være med på å pusle i samarbeid med voksne. Bare velg et spennende motiv alle har lyst til å pusle. Et lite råd er å bruke sorteringsbokser til bitene, som gjør det hele mer overkommelig. Puslespillsorterer finner du her. Er dere ekstra fornøyde med bildet dere har puslet, kan man bevare motivet og henge det på veggen ved å bruke puslespill-lim. Slikt lim finner du her.

Her finner du et stort utvalg puslespill.

Prøvedukken er et godt utgangspunkt.

Dette er virkelig måten for store og små å lære seg å sy på. Med «Dress Your Doll»-serien får du utstyret og instruksjonene man trenger for å lage stilige antrekk til dukker. Her er det mye morsom læring for både voksne og barn. Det kan være lurt å investere i en prøvedukke. Med denne kan du prøve og tilpasse klærne enkelt underveis. Her får du kjøpt prøvedukken.

Her får du tak i et stort utvalg av stoffer og mønstre til å lage dukkeklær med.