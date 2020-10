Brettspill-guide 2020: Høstens morsomste spill

Artikkelen inneholder annonselenker.

Klassikerne «Ludo», «Yatzy» og «Kinasjakk» er alltid sikre vinnere. Men når du for endte gang får fem seksere når du egentlig skal ha liten straight, ja, da kan det friste med noe nytt og mer spennende.

Her er redaksjonens brettspill-favoritter i høst:

I «Ticket to Ride: Nordic Countries» kan du besøke Norges flotte fjorder og de majestetiske fjellene langs Raumabanen. Kjenn lukten av saltvann ved de travle svenske havnene ved Østersjøen. Reis gjennom det danske landskapet hvor vikingene en gang holdt til. Hopp på toget i Finland og kryss Polarsirkelen i midnattssolens rike.

Spillerne samler kort med forskjellige typer togvogner som gir dem muligheten til å kreve retten til togruter og å reise gjennom tunneler og med ferger, mens de binder de store byene i Norden sammen. Som i tidligere utgaver er spillet laget med et flott design. «Ticket to Ride: Nordic Countries» tar fem minutter å lære seg og gir timesvis med moro for både familien og erfarne spillere. Stig på!

Passer fra 8 år, for 2-3 spillere.

Klassisk «Monopol» er forbudt på noen familiehytter fordi pengene alltid flyr veggimellom når en av spillernes hus og hoteller brenner – og stemningen blir aldri den samme igjen. Det har «Monopol» nå gjort noe med!

Dette er spillet for den dårlige taperen, for her kan det faktisk lønne seg å tape! I «Monopol For Sore Losers» kan man tjene ekstra på å havne i fengsel, betale lån eller gå konkurs. Nå er tiden inne for å ta hevn og vinne en gang for alle!

Passer fra 8 år, for 2-6 spillere.

«Exploding Kittens» er et kortspill for folk som er glad i kattunger, eksplosjoner og laserstråler. Og noen ganger geiter. Spillet skapte historie da det ble tidenes mest populære spill på Kickstarter, både i antall dollar de fikk i støtte og antall støttere.

Dette er en svært strategisk kattunge-fylt versjon av russisk rulett. Spillerne trekker kort etter tur til en av dere trekker en «Exploding Kitten» som fører til at spilleren eksploderer og dør. Med mindre man har et såkalt Defuse-kort som lar deg desarmere kattungen.

Passer fra 7 år, for 2-5 spillere.

Du husker kanskje klassikeren «Labyrinth» fra 80-tallet? Det populære familiespillet fra Ravensburger har nå fått en skikkelig oppgradering som sklir rett inn i 2020: spillbrett i 3D.

«3D Labyrinth» er et gøyalt familiespill der du skal samle skatter og komme deg ut av labyrinten. Men det er lettere sagt enn gjort. Labyrinten er nemlig magisk og veggene flytter seg. Bruk labyrintkortene for å flytte veggene og ta deg over brettet for å raskest nå frem til skattene og ta deg ut av labyrinten.

Passer fra 7 år, for 2-4 spillere.

Samles familien rundt TV-en hver gang Lars Monsen er på tur? Nå kan dere sammen begi dere ut på en spennende tur i den norske villmarken sammen med Lars Monsen. Med hundespann, på ski og til fots tar du deg gjennom dype raviner, over ville fosser og opp på snøkledde fjelltopper.

Les kartet og planlegg ruten din smart. Slik at du kommer til reisemålet før medspillerne dine og får et kult merke til å sy fast på ryggsekken din. Tør du bli med?

Passer fra 6 år, for 2-4 spillere.

Det kjempepopulære bokstavspillet som får deg til å gå bananas av fryd og spenning. Hver spiller får utdelt bokstavbrikker, og spillerne kjemper mot hverandre om å være den første til å lage et komplett «kryssord» med sine brikker. «Bananagrams» er morsomt, kjappspilt og lærerikt – og er lett å frakte med seg.

Passer fra 7 år, for 1-8 spillere.



Det kan vel ikke finnes et mer passende spill for året 2020? I «Pandemic» har fire ulike pandemier brutt ut i verden. Spillerne får ulike roller og må samarbeide for å holde de dødelige sykdommene i sjakk, samtidig som de leter etter en kur for hver enkelt av dem. Tiden er i ferd med å renne ut, og menneskehetens skjebne ligger i deres hender!

Passer fra 10 år, for 2-4 spillere.

Blir det alltid krangling om hvem som skal få spille «Ludo»? Nå får du «Ludo» for opptil seks spillere! Ta deg rundt hele spillebrettet med alle brikkene dine for å vinne – men vær forsiktig. Under spillet kan brikkene dine knuffes tilbake til start.

Passer fra 6 år, for 2-6 spillere.

I dette originale familiespillet gjelder det å bygge en motorvei og plassere sine biler i den japanske hovedstaden.

Spillerne bygger motorveier i forskjellige høyder og på tvers av de andres motorveier for å kunne plassere ut sine biler. Første spiller som klarer å plassere alle bilene sine på veien, er vinneren. Her kreves det både balanse i fingertuppene og kreativ bygningsstrategi.

Passer fra 8 år, for 2-4 spillere.

Har du noen gang tenkt at du vil lage en helt egen planet etter egne preferanser? I så fall er «Planet» spillet for deg! Her får du bestemme hvor mye ørken, vann, jungel eller is det skal være på planeten din, før du konkurrerer med motspillerne dine om hvem som kan tiltrekke flest dyr til planeten sin. Pandaen vil for eksempel leve på en planet med mye jungel, og lite ørken.

«Planet»-spillet vant Mensa Award 2019, ettersom det finnes massevis av måter å bygge planeten sin på. Hvordan kommer du til å gjøre det, og hvor mange dyr klarer du å lokke til planeten din?

Passer fra 8 år, for 2-4 spillere.

