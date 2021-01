Langrenn: Alt du trenger vite om felleski

– Felleski passer godt for de som ikke har kunnskapen, muligheten eller et ønske om å bruke mye tid på smøring, forteller skiekspert og gullvinner Eirik Kurland Olsen.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Blant skifrelste nordmenn har felleski vært veldig i vinden de siste vintersesongene, og stadig flere har latt seg lokke til å legge ut på skitur med felleski under beina. Kort fortalt er det snakk om klassiske langrennski der du i stedet for å bruke smøring, har en fell bestående av hår som skaper feste mot underlaget. Skiene er med andre ord smørefrie. Dermed det blir mer tid ute i løypene og mindre jobb i smørebua ved at du slipper smøringen av skiene når du ønsker å gå på ski.

Slik ser undersiden ut på Redline Carbon Classic IntelliGrip fra Madshus. Foto: Milslukern

– Felleski har blitt ekstremt populære de siste årene og har et bredt bruksområde. Men som alt annet er de ikke perfekte , forteller butikksjef i Milslukern, Eirik Kurland Olsen, til ABC Brand Studio.

– Felleski fungerer jevnt over veldig bra. Imidlertid vil det være føre- og temperaturområder hvor for eksempel en smøreski vil være bedre dersom de er riktig smurt. Når det er 4 minusgrader eller kaldere, samt fin snø, så vil en smøreski potensielt gi bedre glid og feste enn en felleski – selv om felleski vil fungere der også.

– Imidlertid vil jeg si at felleski passer godt for de som ikke har kunnskapen, muligheten eller et ønske om å bruke mye tid på smøring når de skal ut på ski.

– Kjøper ikke felleski for å vinne skirenn

Bor man også på et sted med mye temperaturforandringer og mye forskjellige fører, kan felleski være et utmerket valg.

– Mange som kjøper felleski, bruker gjerne dette som primærparet. Så tar de kanskje frem et eldre par, eller kjøper etter hvert et par til, som kan smøres slik at de har muligheten til å variere. Dersom du skal ha skiparet hovedsakelig stående på hytta der det er en stabil og kald vinter, er nok en smøreski et bedre valg for akkurat dette.

Milslukern anbefaler: Salomon S/Race Skin Inkorporerer Formula Pomoca Skin for ekte konkurransehastighet og tillit i alle snøforhold. Kjøp her Milslukern

Eirik Kurland Olsen er tidligere junior verdensmester i langrenn og har vært aktiv innenfor langrenn yrkesmessig i over 25 år. Han er særdeles godt kjent med felleski og nevner enkelthet og brukervennlighet på listen over fordeler.

– Felleski fungerer jevnt over veldig bra, selv om man ikke kan forvente verdens beste glid og feste på alle turene sine. Likevel mener jeg at enkelheten overgår dette. Man kjøper ikke felleski for å vinne skirenn, men for å ha ski som gjør at man kan gå på ski og nyte naturen uten å måtte gjøre masse forberedelser, sier Kurland Olsen før han fortsetter:

– Samtidig gjør enkelheten det lettvint i form av transport, og ikke minst det økonomiske ved å unngå å ha masse smøring og utstyr stående hjemme.

Twin Skin Speedmax er felleskien for deg som trener mye og målrettet, og vurderer å gå med felleski under konkurranser. Foto: Fischer

– Hva bør jeg se etter når jeg skal kjøpe felleski?

– Det er viktig at du tenker over hvor du skal bruke skiene, samt at du er nøye med å oppgi noenlunde korrekt vekt til vedkommende som hjelper deg. Tenk også over hva du ser etter i skien. Skal den brukes i oppkjørte løyper eller utenfor løyper? Og ikke minst – er det feste eller glid som er absolutt viktigst for deg? Dette gir oss gode innspill i form av å finne både modell og riktig ski for deg.

Milslukern anbefaler: Fischer Speedmax 3D Twin Skin IFP Felleskien for deg som trener mye og målrettet, og vurderer å gå med felleski under konkurranser. Kjøp her Milslukern

Fra rolige turer til tempo i løypa

På spørsmål om hvilke modeller han mener er spesielt verdt å sjekke ut for de som skal kjøpe sitt første par felleski , trekker Kurland Olsen frem merkene Rossignol og Fischer.

– Modeller som har vært svært populære hos oss på Milslukern, er blant annet R-Skin Pro fra Rossignol. Dette er en meget god og populær modell som passer ekstremt mange, og kan fint brukes av både førstegangs felleski-kjøpere og de som har hatt felleski tidligere. Modellen er til variert bruk og dekker et bredt temperaturområde. Med andre ord passer den enten du skal gå rolige turer eller ønsker å kunne gi på litt i løypene.

Milslukern anbefaler: Rossignol R-Skin Pro Meget lettgått felleski som passer for en stor gruppe skiløpere. Kjøp her Milslukern

Fischer har flere modeller som er populære.

– En av dem er Twin Skin Pro som egner seg best til de som kanskje har litt mer rent turpreg over gåingen sin og som ønsker en trygg og god ski. Man finner også gode modeller fra både Salomon og Madshus.

Felleski kommer i flere typer. Det å kjenne litt til sitt eget bruksmønster er derfor til god hjelp når man skal velge modell.

– Mitt tips er å velge en felleski som ikke er av de billigste – rett og slett fordi disse har en tendens til å være «kjedelige» å gå på. Med det mener jeg at de ofte er flate i konstruksjonen og tunge å gå på. Velger du derimot å bevege deg litt opp i pris, får du mye mer dynamiske og morsomme ski å gå på, både i form av glid og feste. Disse skiene har du gjerne da også lenger.

Eirik Kurland Olsen er butikksjef hos Milslukern og har flere års erfaring fra skiløypene. Foto: Per Erik Mork

Kunsten å flytte seg riktig

På spørsmål om hvilke bindinger man bør prioritere når det kommer til bruk av felleski, svarer Kurland Olsen raskt at det er viktig med en flyttbar binding.

– Det er ikke noe man absolutt må ha, men om man ønsker å få bredest mulig bruksområde, og ikke minst hvis man ønsker å kunne «manipulere» skien litt i form av bedre feste og bedre glid, er dette noe man uten tvil bør ha. Jeg vil faktisk si at det er noe man skal kalkulere inn med en eneste gang når man tenker å kjøpe felleski, råder han før han fortsetter:

– Vi selger svært mye Rottefella Move som er en suveren og enkel løsning som passer felleski utmerket.

Milslukern anbefaler: Rottefella MOVE™ Switch Kit for NIS 1.0 Gir deg muligheten til å flytte bindingen for bedre feste og bedre glid, uten å ta av deg skiene. Kjøp her Milslukern

På en vanlig smøreski kan du smøre lenger, kortere, tykkere eller tynnere. På felleski er fellen derimot ferdig montert. Den kan med andre ord ikke flyttes, eller gjøres tynnere eller tykkere. Av denne grunn benyttes det flyttbare bindinger for å manipulere egenskapene i skien ved å justere bindingen.

– Flytter du deg fremover på skien, får du bedre feste ved at fellen lettere kommer i kontakt med underlaget. Dersom du flytter deg bakover, flytter du tyngden bakover på skien og skaper løft i skien foran. Det vil i sin tur gjøre at fellen kommer mindre i kontakt med snøen. Dette skaper da potensielt noe dårligere feste, men bedre glid.

Utstyrt med den oppladbare, effektive, robuste og allsidige hodelykten Ledlenser H15R Core er du klar for å gå deg en tur på langrennski etter at mørket har senket seg. Foto: Milslukern

Kurland Olsen forteller at flytting kan benyttes for å justere skien litt i henhold til vekt.

– Hvis du har gått ned i vekt i det siste, kan du flytte deg fremover og «motvirke» noe av dette i skien. Dersom ribba har gjort sitt, kan du flytte deg noe bakover med bindingen, og vips har du utlignet noe av vektendringen med tanke på hvordan skien oppfører seg.

Ikke glem fellerens og impregnering

Det er viktig å huske at selv om du ikke trenger å smøre en felleski, så er vedlikehold viktig for å sikre best mulig skiopplevelse. For eksempel med denne smørepakningen fra Swix er beregnet på nettopp felleski .

Milslukern anbefaler: Swix Smørepakning for felleski Inneholder Skin Care (N15), Skin Cleaner (N16), glider (N19) og Fiberlene papir. Kjøp her Milslukern

Universal glider til vedlikehold av glidzonen på felleski Foto: Swix / Sjusjøen Ski

– Sålen, som omfatter alt utenom selve fellen, er lik som en vanlig smøre- eller skøyteski. Den bør behandles med glider for å bevare glid og slitestyrke. Fellene er i seg selv svært enkle å ha med å gjøre, råder butikksjef Kurland Olsen.

– Disse er det dog greit å bruke fellerens på når man ser at det begynner å sette seg mye rester av forurensing fra snøen i form av kvae fra trær og ikke minst klister og smurningsrester fra andre skigåere.

Ekspertrådet er å bruke fellerens og impregnering for å gjøre fellen ren og fin igjen.

– Etter en stund vil også fellene bli slitt, og de kan da byttes. Da gir man skiene en slip for å få bort riper og småskader, samt få frem frisk ny såle som gir langt bedre glid.