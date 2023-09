Med mange hundre tusen nordmenn på vei inn i en lang og god pensjonsalder, står vi potensielt overfor en juridisk tsunami av utfordringer. Vår innsikt viser nemlig at bare hver fjerde nordmann over 60 år har skrevet testamente, og enda færre har en fremtidsfullmakt. Det er bekymringsfullt.

Antall mennesker med demens i Norge er forventet å øke kraftig frem mot 2050. Det bør få varsellampene til å blinke. Skulle ektefelle, forelder eller samboer bli dement, trenger nærmeste pårørende en juridisk fullmakt som gir tilgang på personlige konti, forsikringer og avtaler.

Statlig flaskehals

Statsforvalteren har øverste ansvaret for dem som rammes av det uforutsette, hvor det ikke finnes noen gyldig fremtidsfullmakt. Pårørende sitter i disse tilfellene langt unna der beslutningene tas, og papirmøllen begynner å spinne i rasende fart. Ventetiden varierer fra fylke til fylke, du kan regne med å vente et sted mellom 3-6 måneder om du søker statsforvalteren om å opprette et vergemål.

Et vergemål vil i de fleste tilfeller være mindre egnet enn en fremtidsfullmakt. Og forskudd på arv kan kun gis om Statsforvalterens samtykker, noe det kan ta opptil et halvt år å få svar på.

Styr unna maler

Når avisredaksjonene bruker meter på meter på spalteplass med anbefalinger for fremtiden, er det på høy tid at leserne lærer av hva de leser, og gjør noe med det. Vi trenger juridisk oppdaterte voksne som tar ansvar for egen fremtid, og følger de viktige juridiske rådene om å tegne en gyldig fremtidsfullmakt og i det minste vurdere om de har behov for å opprette et testamente.

Google kan gi deg mange svar. Men, når du skal skrive testamente og fremtidsfullmakt er det flere grunner til at du bør styre unna de standardiserte malene du finner på nett. Malene er tilpasset en gjennomsnittsperson som ikke finnes. Og de tar heller ikke hensyn til at lovverket og rettspraksis kan endres med årene.

Levende dokumenter

En fremtidsfullmakt vil alltid fungere best som et levende dokument. Hvis du selger hytta, skaffer deg hund eller bryter med partneren din – må dette også adresseres i fullmakten. Ellers risikerer du å ha en mangelfull fremtidsfullmakt, som i beste fall har begrensninger som gjøre det vanskelig å ivareta dine behov og i verste fall risikerer å bli avvist når det gjelder.

Dette gjelder også for testamentet. Og om du skulle finne deg en ny samboer, så vil ikke samboeren arve noen ting om det ikke er endret i testamentet ditt. Mange tror samboer er ivaretatt når det er felles barn inne i bildet, noe som er feil, samboer vil da ha krav på en helt minimal del av arven. Har dere barn hver for dere, så blir det enda mer komplisert og da bør dere vurdere grep for å finne den ordningen som er best for dere.

Som du sikkert har skjønt, anbefaler jeg sterkt at en med juridisk kompetanse er involvert i utformingen av dokumentene.

En brøkdel går til det juridiske arbeidet

Noen velger å gå til en tradisjonell advokat. Mye av det du betaler advokaten, vil gå til å dekke den tiden han eller hun bruker på å få oversikt over livet ditt og organisere papirmøllen. Og bare en brøkdel vil gå til å dekke det juridiske arbeidet. Vi har automatisert prosessen med å opprette testamente og fremtidsfullmakt, og nå er det nesten like lett å få orden på papirene som det er å bestille nye forsikringer.

Det bør få flere nordmenn til å hoppe ned fra gjerdet, og sikre sin egen fremtid. Hvis ikke blir eldrebølgen en urovekkende juridisk tsunami som om få år skyller over landet.

