Denne artikkelen ble først publisert i Finnsavisen.



PRIVATØKONOMI: – En fremtidsfullmakt er en ensidig avtale hvor du oppnevner en fullmektig til å ivareta dine egne økonomiske og sosiale interesser – gjerne fra det tidspunkt du eventuelt ikke selv er i stand til det, forteller partner Morten Cruys Magnus Sagen i Advokatfirma Tingmann.

– Det skjer gjerne ved aldersdemens, men kan også skyldes fysiske eller mentale svekkelser som oppstår ved ulykker i ung alder.

Ifølge den Stavanger-baserte juristen er det heller ikke noe i veien for at du oppnevner en fullmektig som skal ivareta deg mens du selv er oppegående – men det tilhører sjeldenhetene.

– Det vanlige er at du i fullmakten gir barn eller andre du stoler på fullmakt til åsørge for dine økonmiske interesser, som å styre bankkonto, selge bolig du ikke trenger etter å ha fått varig sykehjemsplass, fondskonto, leieforhold, og lignende, fortsetter Sagen.

– Men du kan også spesifisere at du ønsker for eksempel månedlig frisør på sykehjemmet, besøk i konserthuset, tur til Syden, eller at den som har fullmakten forstår dialogen med helsevesen og kommunen.

Ikke bare for eldre

– Hvem burde vurdere å lage en fremtidsfullmakt?

– Det er krav til at man må være myndig og at man fremdeles er mentalt oppegående, svarer advokaten.

– Du kan derfor lage slik fullmakt fra du er 18 år – og da være ivaretatt i det ulykksalige tilfelle at du ved sykdom eller ulykke blir utsatt for noe som svekker din evne til å ivareta egne interesser.

Det er med andre ord ikke bare mennesker som er svekket av alder som kan ha nytte av en fremtidsfullmakt.

Advokat Morten Cruys Magnus Sagen i Advokatfirma Tingmann. Foto: Advokatfirma Tingmann

Trenger ikke advokat

– Hvordan går man frem for å få på plass en fremtidsfullmakt?

– Fullmakten er en ensidig avtale du må gjøre skriftlig med to vitner, opplyser Sagen.

– Vitnene kan ikke selv være oppnevnt som fullmektig i fullmakten, og må være myndige.

Tingmann-partneren forteller at det finnes flere maler for slike fullmakter på internett, men ikke alle er like gode.

– Du kan altså lage en fullmakt på egenhånd, uten å benytte advokat, konstaterer Sagen.

– Selv har jeg utarbeidet en mal jeg lar klienter benytte som et utgangspunkt, og så er det alltid individuelle tilpasninger til denne i samarbeid med klienten.

Koster rundt kr 3000

– Hvor mye tar dere betalt for å lage en fremtidsfullmakt for en ny klient?

– Det varierer litt, ettersom advokater jobber på timebasis, men snittprisen ligger rundt 3000 kroner, svarer Sagen.

– Når klientene er veldig klare på hva de ønsker, tar det relativt lite tid og kan koste mindre.

Juristen legger til at fremtidsfullmakter ofte lages i samband med et testament.

– Mange er ikke tilstrekkelig klar over at fremtidsfullmakten bare er til hjelp mens du fortsatt lever, mens kun testamentet gir deg mulighet til å råde over formuen din etter at du er død, forklarer han.

Noen viktige klausuler

– Hvilke fallgruber eksisterer eventuelt, når man utformer en fremtidsfullmakt?

– Det viktigste er å finne en fullmektig du stoler på at vil ivareta dine interesser og ikke sine egne, sier Sagen.

– Oftest er egne barn dem man stoler mest på, men ikke alltid.

Sagen anbefaler dessuten at man konsekvent tar inn i fullmakten at fastlegen skal avgi erklæring på at man nå er kommet til et punkt der man ikke er i stand til å ivareta egne interesser.

– Det kan hindre misbruk, forklarer han.

– Av samme årsak kan man legge inn begrenseninger på når midler kan tas ut av boet, og deles til arvingene som forskudd på arv.

I tillegg er det ofte lurt om barna i fellesskap er fullmektiger, ifølge Sagen.

Vurder fremtidige behov

– Har du et «case» der en fremtidsfullmakt har gitt de ønskede resultatene?

– Ja, en eldre person ga fullmakt til sine barn, og etter et par år ble hun rammet av demens, og fikk varig plass på sykehjem, erindrer Sagen.

– Hennes bolig ble da stående tom, med behov for vedlikehold og kostnader knyttet til blant annet forsikring og avgifter. Med fullmakten i hånd kunne barna selge eiendommen, og siden det var tilstrekkelig midler på konto, kunne de ta ut forskudd på arv, fremfor at penger stod på konto og tapte seg i verdi.

Advokaten har ikke selv opplevd saker hvor en fremtidsfullmakt ga dårlig utfall, men han har lest om misbrukstilfeller i avisene.

– Den største feilen enkelte gjør er kanskje å ikke tenke gjennom sine mulige fremtidige behov, sier han.

– Dermed lager de fullmakten for snever, og det ender med at fullmektigen på viktige punkter ikke er i stand til å hjelpe.