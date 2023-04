Vold bør ikke holdes i familien

Er man ute etter skildringer av vold i familien er ikke religiøse fortellinger noe dårlig sted å lete. Det første drapet, faktisk det første dødsfallet overhodet, ifølge jødisk og kristen tradisjon, er beskrevet i Første Mosebok. Kain myrdet sin egen bror, Abel. Motivet var misunnelse, fordi Herren foretrakk Abels offergaver fremfor Kains. Dette broderdrapet er også omtalt i Koranen.

Vold i nære relasjoner er altså ikke noe nytt fenomen, for å si det forsiktig, men tiden da det var sosialt akseptabelt å tukte barn og ektefelle er heldigvis over. Likevel viser rapporter, som den siste omfangsundersøkelsen til NKVTS, at vold i familien og i nære relasjoner er et vedvarende samfunnsproblem av betydelig omfang.

Det er med andre ord noe som angår oss alle. Da Religions- og livssynslederforumet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn møttes i slutten av mars, stod derfor vold i familien og i nære relasjoner på dagsorden.

Det var ikke første gang religiøse ledere i Norge har tatt opp denne problematikken. Alt i 2009 gikk norske kristne og muslimer sammen om en fellesuttalelse mot denne typen vold. Ingenting tyder på at problemet har blitt mindre i de fjorten årene som har gått siden da. De besluttet derfor å komme med en ny uttalelse, denne gangen med den store bredden av norske religioner og livssyn samlet bak fordømmelsen av vold mot ens nærmeste.

Dessverre finner man også eksempler på at fysisk og psykisk vold blir brukt i forbindelse med det vi kaller negativ sosial kontroll.

Vold i hjemmet er ikke noe man kan fordømme seg bort fra, eller simpelthen vedta å kvitte seg med. Religions- og livssynslederne oppfordrer derfor ikke bare politikere og ledere i tros- og livssynssamfunn, men hele befolkningen om å konfrontere dette problemet. Vi må alle, som individer, ta et ansvar for å få bukt med vold i familien og i nære relasjoner.

Familier er samfunnets mest grunnleggende institusjon, og har en viktig plass i nær sagt alle religioner og livssyn. Derfor er det mye god inspirasjon å hente i hellige tekster for dem som ønsker å investere mer av seg selv i familien. Dessverre finner man også eksempler på at fysisk og psykisk vold blir brukt i forbindelse med det vi kaller negativ sosial kontroll.

Det er i seg selv en god grunn til at religiøse ledere føler et ansvar for å fordømme vold som rammer familie og nære.

Vold i nære relasjoner kan også få langsiktige konsekvenser for flere enn de umiddelbare ofrene. Vold avler vold, som Martin Luther King har sagt. Mange av dem som utøver vold mot sine nærmeste har selv vært offer for vold i oppveksten.

Vi gjør klokt i å følge religions- og livssynsledernes oppfordring om å sette vold i familien og i nære relasjoner på dagsorden. Vi bør gjøre det fordi det er skadelig for samfunnet vårt, men fremfor alt bør vi gjøre det fordi altfor mange opplever smerte og frykt i familien og hjemmet, som skal være en kilde til trygghet og kjærlighet.

