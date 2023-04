(Denne kommentaren ble først publisert på Altinget.no).

Det er tre uker igjen til Arbeiderpartiets landsmøte, og i spekulasjonene om hvem som skal lede partiet de neste årene, har nye navn dukket opp.

«Fornyelse» og «samlende» var Jonas Gahr Støres bestilling til valgkomiteen, da han møtte dem tidligere i vinter. LO-leder Peggy Hessen Følsvik, som leder det krevende arbeidet, har også fått beskjed om at ingen – bortsett fra Støre selv – er fredet i denne prosessen.

Tonje Brenna er selvskreven til den ene av nestlederrollene. De siste dagene har Jan Christian Vestres navn stadig oftere blitt nevnt til den andre. Han kan bli den sannsynlige etterfølgeren for Bjørnar Skjæran. Hadde det ikke vært for kontoen hans.

75 millioner på bok

Hvis det var Høyre som kunne klappet inn en nestleder med en suksessrik bedriftshistorie på samvittigheten, på sitt landsmøte, hadde ingen leet et øyelokk. Men vi snakker om et Arbeiderparti som allerede sliter med et millionær-kompleks.

Jonas Gahr Støres millionformue og vestkant-bakgrunn ligger som et opprørt hav av avstand mellom kjernevelgeren og partilederen. Men Støres formue på 45 millioner kroner (2021-ligningen) er langt mindre enn Jan Christian Vestres. Han eier 70 prosent av møbelprodusenten Vestre AS, har 72 millioner kroner i formue og hadde en inntekt i 2021 på 6,5 millioner kroner. Riktignok er ikke pengene tilgjengelige til eget forbruk – selv bedyrer han i et E24-intervju at «også han har lån i banken» og at formuen består av maskiner, hus og aksjer.

Men selv en Vestre som ikke er en del av Vestre AS sin drift, og kun mottar normal næringsministerlønn i noen år, vil kunne spe på med pene utbytter (og også betale noen milioner i skatt). Dermed vil han uansett stå nokså langt fra den jevne mann og kvinne, som akkurat nå sliter mer enn før med å få endene til å møtes.

Kabalen legges nå

Det er flere argumenter som taler for å slippe Vestre til i partiledelsen, enn dette ene som taler imot. Mer om det senere.

Men hva med de andre navnene som svirrer i luften nå? Hva med Tajik, Skjæran, Pedersen og Stenseng?

Kabal-legging er en kjent øvelse for politiske journalister og kommentatorer i forkant av landsmøter. Og som i kabal, er det mange ukjente kort på hånden, samt noen jokere. Likevel tegner det seg to scenarioer:

Minst mulig forandring eller full fornyelse.

Helga Pedersens navn kan snart stå på kontordøren

Kilder Altinget har snakket med, forteller at det første scenarioet var planen da prosessen startet. Inn med Tonje Brenna, behold resten av kvartetten som nå. Men med Støres «fornyelse»-bestilling i bakhodet, er det stadig flere som innser at denne endringen ikke er nok.

Med målinger som befinner seg mistrøstig stabilt på 16-17-tallet og en lojalitet blant velgerne som får det til å grøsse kaldt nedover ryggen til alle på partikontoret, peker stadig flere også på Kjersti Stenseng. Hun sitter ikke lenger trygt i rollen som partisekretær.

Blir hun skiftet ut, er det delvis fordi flere mener hun ikke har gjort jobben sin. Men også andre faktorer er medvirkende: Når Ap velger sin ledelse, må ligningen inneholde de riktige faktorene av geografi, kjønn og bakgrunn.

Stenseng kan ryke på geografi-kvoten – selv med adresse i Kvam. Skyver Vestre Bjørnar Skjæran ut, er Nord-Norge uten representasjon. Dørskilt-makeren kan da forberede seg på å gravere inn Helga Pedersens navn på partisekretærdøren i Ap-bastionen. Fordelen med Pedersen er at hun, i tillegg til å ha fersk realpolitikk-erfaring fra ordførerpost i Tana, representerer kontinuitet i partiet. Pedersen har altså mange gode kort på hånden og svarer på Støres bestilling som både samlende og fornyende.

Tajik splitter fortsatt

Flere lokallag, nå også flere LO-lag, peker stadig på Hadia Tajik. De blir høyst sannsynlig skuffet. Tajik kommer ikke inn i ledelsen, sier to sentralt plasserte kilder. Ingen stiller spørsmål ved arbeidskapasiteten hennes, og ambisjonene hennes for partiet. Ingen minister har fått gjennomført mer på sitt politikkområde enn det Tajik gjorde den tiden hun var arbeidsminister i Støre-regjeringen.

Men samlende og fornyende? Nei, det er hun ikke. Hun oppleves fortsatt som for splittende, for kompromissløs, og for tett knyttet til en konflikt som fortsatt ulmer i baklandet. Dessuten har hun vært en del av Ap-ledelsen i en tid der oppslutningen har gått bratt nedover. Hun ble nestleder i 2015, da partiet lå rundt 35 prosent på målingene. Flere tviler på om hun er en sterk nok velgermagnet.

En «god nok» millionær for Ap-velgerne

Så tilbake til spørsmålet om Ap tåler nok en mangemillionær i ledelsen?

Det kan faktisk passere. Rett og slett fordi Vestre ikke er en av de millionærene som karikeres i debatter om «kakseskatt» og Sveits-flytting. Han er heller ikke en gullskje-i-munnen-millionær det alltid har gått lett for.

Vestre-familien opplevde i 1988 en dramatisk konkurs, men lyktes i å gjenoppbygge bedriften. Jan Christian Vestre overtok bedriften allerede som 25-åring, da faren døde av kreft. Da var det kun ett år siden Utøya, der Vestre såvidt unnslapp terroristens kuler.

Lenge før han ble næringsminister ble han profilert som topplederen som var mer opptatt av bærekraft enn profitt. Og det var ikke bare snakk. Vestre AS er en av de bedriftene som lenge har vært trukket frem både nasjonalt og internasjonalt som pioner innen bærekraft, både klimamessig og samfunnsmessig.

De ansatte får 10 prosent av utbyttet, like mye går til ulike bærekraftsprosjekter. Resten av overskuddet i bedriften går stort sett til å investere i en ny fabrikk på Magnor, med nullutslipp som mål.

– Jeg mener veldig sterkt at alle kan redde verden litt. Mange sier at jeg er naiv, men om alle bedriftene i Norge hadde gjort som oss, ville det tilsvart hele det norske bistandsbudsjettet to ganger, sa Vestre til Teknisk Ukeblad i 2020.

Da visste han altså ikke at han halvannet år senere skulle få posten som næringsminister. Og at han kanskje også skulle bekle en av norsk politikks mektigste roller i mai 2023.

Og hvis Støre i sin bestilling til valgkomiteen hadde lagt til ett ord ekstra – entusiasme – ville Vestre scoret aller høyest av alle kandidatene. Et parti som opplever Aps motvind trenger kanskje en solid dose hurtigsnakkende Vestre-glød framover.

