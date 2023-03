Ingen Bergstø-effekt for SV

Lørdag 18. mars ble Kirsti Bergstø valgt til ny leder i SV.

Hun overtar etter en populær SV-leder gjennom elleve år, som likevel aldri greide å ta SV til de høyder partiet oppnådde under forgjengerne.

Tvert imot opplevde partiet under Audun Lysbakken sin laveste oppslutning siden 1981, da de i juni måned både i 2014 og 2015 lå på en gjennomsnittlig oppslutning på målingene på fattige 3,5 prosent.

Og mens SV under forgjengerne Kristin Halvorsen, partileder fra 1997 til 2012, og Erik Solheim, partileder fra 1987 til 1997, oppnådde topper på henholdsvis 20,9 og 17,8 prosent, var Lysbakkens toppunkt det halve, 9,5 prosent i april 2021.

Det viser en gjennomgang Norce-forsker Hilmar Rommetvedt har foretatt.

På Altinget og ABC Nyheters litt påsketidlige aprilmåling får SV en oppslutning på 8,1 prosent, ned 1,1 prosent fra den siste målingen under Lysbakken. Bakgrunnstallene viser også at lojalitetsprosenten – som forteller hvor mange av velgerne ved sist valg som fortsatt ville stemt på partiet nå – er på 54 prosent. Den har pleid ligge på rundt 70 for SV.

Det ble altså ingen landsmøteeffekt for SV. Det ble ingen Bergstø-effekt.

Røkke-utfall



I stedet ser det ut som velgerne ber partiet gjøre omtrent det samme som Kirsti Bergstø ba Kjell Inge Røkke gjøre i sin landsmøtetale på sin dag to som partileder: Ryke og reise!

Bergstø utfall mot Norges syvende rikeste – som ifølge Kapital, og er god for over 45 milliarder kroner – skapte mye debatt, og mye kritikk.

Det spørs om det er lurt av SV å rote seg inn på Rødts gebet

«Røkke ranet kysten og stakk av til Sveits. Han kan ryke og reise for min del!», sa den ferske SV-lederen.

«Vi kan gjerne rope skjellsord og moralisere over dem som har flyttet. En klokere tilnærming er å sette seg inn i årsakene til at de flytter og spørre seg selv: Kan det norske skattesystemet utformes på en bedre måte?» svarte for eksempel Civita-leder Kristin Clemet.

Nato og kompromissvillighet



Rådgiver i Opinion, Martin Stubban, tviler på at utfallet mot Røkke og skatteflyktninger og forsvaret av formueskatten er årsak til uteblivelsen av en Bergstø-effekt etter partilederskiftet i SV.

«Det er krass ordbruk, men, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke deres velgere reagere veldig på at en SV-leder går hardt ut mot en riking», sier han til ABC Nyheter.

Stubban peker i stedet på andre aspekter ved landsmøtet og partilederbyttet:

«Det er ikke utenkelig at det har med landsmøtet å gjøre. Velgerne kan være usikre på Kirsti Bergstø og hennes hennes kompromissvillighet. SV vedtok også en ny holdning til Nato, at de ikke lenger er for utmelding. Det kan ha gjort noen av de eldre kjernevelgerne usikre».

SV vs Rødt vs. Arbeiderpartiet



Kirsti Bergstø har et uttrykk som virker hardere enn Lysbakkens, i hvert fall slik bergenseren har fremstått etter han tok over som partileder 26. mars 2012 – tre uker etter at han måtte gå som statsråd etter ureglementert å ha gitt Jenteforsvaret, en nyopprettet undergruppe av Sosialistisk Ungdom (SU), et tilskudd på 154.000 kroner. Sånt kan man jo bli litt ydmyk av.

SV konkurrerer med Rødt om velgerne til venstre. Lite skiller partiene – bortsett fra Ukraina og Nato nå – men SV har markert seg sterkere på miljø og klima, mens Rødt har vært en sterkere stemme for arbeiderrettigheter og for å skattebelaste de rikeste mer.

Det spørs om det er lurt av SV å rote seg inn på Rødts gebet. Det spørs om det er en velgerkamp de kan vinne.

Skjønt, det er fortsatt 16,2 prosentpoeng Ap-velgere å kjempe om.

