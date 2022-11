«Har erfart at jeg skylder deg en unnskyldning fra lørdag. Tankeløst å være komidust rundt så belastende ting», skrev Atle Antonsen (53) Sumaya Jirde Ali (24) etter å ha ropt til henne at hun skulle holde kjeft, flere ganger, sagt hun var «for mørkhudet» til å være på utestedet Bar Boca på Grünerløkka i Oslo og forsøkt å få andre i baren med på at hun er det. I tillegg skal han ha fysisk hindret henne da hun ville forlate stedet.

«Jeg har antagelig blitt helt blind etter for mange år med fjasing rundt dette med Golden. Jeg unnskylder i hvert fall dypt hvis det endte med at jeg har såret deg», skrev han.

Det hadde da gått tre dager siden komikeren hadde ødelagt kvelden for Ali og venninnen, fått henne på gråten og gitt henne det som er nødt til å bli en varig traumatisk rasistisk opplevelse.

Beklagelsen er håpløs på flere nivåer.

For det første bagatelliserer han. Han var bare en tankeløs «komidust» som en følge av «fjasing» med Johan Golden. Hallo?

For det andre er det ingen beklagelse, det er en politiker-unnskyldning («beklager hvis…»). Det er ingen beklagelse. Det er å legge skyld over på offeret i situasjonen, for at hun har blitt krenket.

For det tredje var ikke Ali såret. Hun var skremt. Hun var rystet.

24-åringen skrev på Facebook denne uka at «Antonsens melding ga meg angstanfall».

Fasit er at unnskyldningen ikke var en unnskyldning, og forsøket var verre enn stillhet. Det gjorde vondt verre.

Paddeflat



Nå er gode råd dyre. Antonsen formulerer en ny beklagelse, som han poster på Facebook.

«Unnskyld», begynner han.

«Natt til 23. oktober i år var jeg på bar i Oslo med gode venner. Det som skulle bli en hyggelig kveld med øl og prat, endte i katastrofe. Det kan jeg takke én person for: meg selv.

Den som ble utsatt for katastrofen, er Sumaya Jirde Ali. Denne kvelden møtte hun en full komiker som lirte av seg helt utrolig dumme ting. Det er ingen unnskyldning at de idiotiske kommentarene var et slags forsøk på spøk. For det jeg sa var bare idiotisk. Punktum.

(...)



Jeg skjønner at jeg må revurdere mitt forhold til alkohol og hvordan jeg kommuniserer med folk under alkoholpåvirkning. Det er åpenbart at dette står i kontrast til hvordan jeg opplever meg selv.

Jeg vet hvilke verdier jeg har, og hva jeg står for. Jeg har aldri tenkt at det kan være mulig for meg å være rasistisk. Men etter denne kvelden og disse idiotiske kommentarene skjønner jeg at jeg må gå noen runder med meg selv».

Det går knapt an å legge seg flatere, men Antonsen møter liten støtte.

Alkohol og humor



Ingenunnskyldning at han var full, mener folk.

Nei, i hvert fall om det ikke er første gang han er borti alkohol, men det er det ikke. Og Antonsen har oppført seg dårlig i fylla før.

Men han adresserer jo også alkoholproblemet i beklagelsen: «Jeg skjønner at jeg må revurdere mitt forhold til alkohol og hvordan jeg kommuniserer med folk under alkoholpåvirkning. Det er åpenbart at dette står i kontrast til hvordan jeg opplever meg selv». Kanskje han må slutte å drikke. Ikke vet jeg. Det lover han å finne ut av.

Det er ingen unnskyldning at du prøve å være morsom, mener folk.

Absolutt ikke. Og som Kjetil Rolness skriver i Subjekt: «En eventuell diskusjon om Antonsen virkelig 'er' rasist eller ikke, har knapt teoretisk interesse, endrer ingenting ved situasjonen og opplevelsen til de som var der». Retten tok heller ikke hensyn til Bernt Hulsker bedyring av genuin rasismeuskyld og komiambisjoner da han ble dømt for hatefulle ytringer i oktober. Det er ikke relevant.

Men Antonsen bruker jo ikke humorforsøket som unnskyldning («Det er ingen unnskyldning at de idiotiske kommentarene var et slags forsøk på spøk. For det jeg sa var bare idiotisk. Punktum»).

Og så må det være lov å hevde at man ikke er rasist, selv om det ikke er formildende i denne sammenhengen. Det er relevant for premissene fremover, akkurat som det ville vært om han var det. Så er det en større diskusjon hva det er å være rasist. Er det tankeløshet og hensynsløs rundt et menneske med mørkere hud enn en selv, fordi vedkommende er mørkere enn en selv, så var i hvert fall Antonsen rasist den søndagen på Bar Boca.

Ny smell



Torsdag gikk en ny bombe av i Antonsen-saken. Rullestolbruker Johannes Hellemo Loftsgaard (26) fortale på Facebook om et møte med Atle Antonsen under Gullruten-festen i 2016, der komikeren kalte ham en «jævla grønnsak» og tok tak i rullestolen hans og begynte å rulle ham i god fart mot en trapp mens han sa «nå skal jeg rulle deg ned trappa, så får vi se hvordan det går».

Nå har Antonsen skjønt at han ikke skal beklage «hvis», men beklage «at». «Jeg er forferdelig lei meg for at jeg har såret nok en person med oppførselen min». Han har også forstått at han må ta ordentlig grep: «jeg trenger nok hjelp til å finne ut hvorfor det ender slik noen ganger».

Jeg vet ikke hvordan Sumaya Jirda Ali har tatt imot den siste beklagelsen fra Atle Antonsen. Jeg vet heller ikke hvordan beklagelsen fra komikeren har landet hos Johannes Hellemo Loftsgaard. Det er det som er viktig, ikke hva en tilfeldig 50 år gammel aviskommentator måtte mene.

Men Antonsen har tatt seg på tak og lagt seg flat og lovet bot og bedring. Han prøver nå.

Hans advokat Marianne Klausen sa torsdag at Antonsen har «erkjent at det er en viktig oppgave å forstå hvordan han framstår for andre, og forandre sin væremåte», og at det er viktig for 53-åringen at «ingen skal synes synd på ham».

Atle Antonsen har sagt unnskyld nå, men den tunge jobben gjenstår. Han må få hjelp, med alkohol og oppførsel. Han må finne ut hva det er i ham som gjør at det kan gå så galt som det gikk på Bar Boca. Han må finne ut om det er holdninger hos ham som ikke er ok. Han må sørge for aldri å oppføre seg sånn mot mennesker igjen.

Og så må han forberede seg på at det vil ta tid for ham å bli oppfattet som morsom igjen.

