Tirsdag publiserte samfunnsdebattant og forfatter Sumaya Jirde Ali en historie på Facebook. En historie fra virkeligheten, selv om den fremstår nesten uvirkelig.

Den handler om en tur på byen i Oslo i oktober, Sumaya og en venninne. En veldig hyggelig tur, med barsitting og hyggelige menneskemøter.

Helt til de forlater bardisken og setter seg ved et bord rett ved Atle Antonsen og komikervennene hans.

Komikeren spør på engelsk hvordan hun har det. Den unge samfunnsdebattanten svarer på nordnorsk at hun kan norsk.

«På sekunder skifter Antonsen ansikt. Han går fra å være en smilende mann til en som skriker ‘SHUT THE FUCK UP’», skriver Jirde Ali.

Hun prøver å rygge, men sitter mot veggen. Antonsen bare fortsetter:

«Jeg vet hva du driver med, jeg vet hva du prøver på».

Hun skjønner ingenting.

«Jeg ser på situasjonen som om jeg ikke selv sitter der, jeg ser på ham, ser aggresjonen i kroppsspråket, forakten i ansiktet, og det er da jeg blir redd. Antonsen er en stor og kraftig mann».

Antonsen bare holder på, roper at hun skal holde kjeft. At venninnen skal holde kjeft. Griper Jirde Ali i armen, før han tar verbal sats og snerrer: «du er for mørkhudet til å være her».

Klump i magen

Det er ikke slik at latteren sitter fast i halsen, slik den kan gjøre når en komiker sier noe som er både morsomt og fælt på samme tid. Når du leser Sumaya Jirde Alis historie danner det seg i stedet en klump av pinlighet, sjokk, skuffelse og mistro til mennesker nederst i magen.

Det er også så trasig. Jeg er en av dem som mener at komikere skal være helt frie, til å kødde med absolutt alt.

Men fra scenen. Selvsagt ikke mot sakesløse enkeltmennesker på utesteder i Oslo.

Hulsker-parallellene

Jeg har alltid likt Atle Antonsen. Til tross for fyllemeldinger til komiker-kolleger og offentlig uthenging av kjendisfotografer. Jeg liker også komikeren Bernt Hulsker, til tross for at han var tidenes kødd på fotballbanen.

Men så har jeg jo også bare opplevd dem edru.

For promille virker å være en fellesnevner mellom Antonsen-historien og den allerede rettsbehandlede rasismesaken mot Hulsker. Andre er at begge hendelsene fant sted på utesteder i hovedstaden, og at komikerne var sammen med kolleger.

Antonsen burde ha lært av Bernt Hulsker-saken – som nå fremstår som en mild advarsel.

En fjerde parallell er unnskyldningene: Moromennene prøvde bare å være artige.

Tre dager etter møtet med Atle Antonsen mottar Sumaya Jirde Ali en tekstmelding fra 53-åringen, som hun gjengir slik på sin egen Facebook-side:

«Har erfart at jeg skylder deg en unnskyldning fra lørdag. Tankeløst å være komidust rundt så belastende ting».

Og:

«Jeg har antagelig blitt helt blind etter for mange år med fjasing rundt dette med Golden».

Før han avslutter med en politiker-beklagelse:

«Jeg unnskylder i hvert fall dypt hvis det endte med at jeg har såret deg».

Da, så.

Også Bernt Hulsker skulle bare være morsom da han i fylla lagde bråk og kvalm på Syng Mer i vinter.

«Skal jeg være helt ærlig, så kan jeg le godt av ‘Fawlty Towers’ og ‘Monty Python’ den dag i dag. Men det vil ikke si at jeg kan fremføre den på et offentlig sted i 2022. Alle tar ikke referansene. Og tidene har forandret seg, det burde jeg tatt hensyn til. Jeg så ikke mitt publikum », forklarte den tidligere fotballspilleren og frem til da komikeren i et intervju med Vårt lille land på TV 2 tidligere i denne måneden.

For:

«Jeg blir en bajas. Jeg er liksom overalt og skal underholde for enhver pris. Jeg skal alltid være klovnen».

Bernt Hulsker ble i oktober dømt til betinget fengsel i 18 dager for blant annet å ha kalt dørvakten på Syng Mer for «neger».

Komiker-kansellering

Jeg vet at mange komikere er fortvilet over kanselleringskultur og meningstranghet. At mange føler at de ikke kan lage vitser uten å vurdere veldig nøye om de krenker noen, og hva de risikerer av sanksjoner og følger om de skulle komme til å gjøre det.

Komikeres ytringsfrihet er mer innskrenket i dag enn før woke. Sånn er det.

Ligger det en frustrasjon rundt dette til grunn for at det for noen åpenbart virker som en god idé å drikke seg hemningsløst full og være rasist på byen?

Jeg vet ikke. Kanskje ikke.

Kanskje Atle Antonsen bare er en kødd.

Jeg håper ikke det. Men han var en real drittsekk den søndagen for tre uker siden i Oslo. En ordentlig jævlig fyr – som ikke engang greier å si ordentlig unnskyld i etterkant. Det er, mildt uttrykt, altfor dårlig.

Han burde ha lært av Bernt Hulsker-saken – som i lys av Antonsens beskrevne oppførsel, fremstår som en mild advarsel om følgene av å oppføre seg hatefullt mot folk som er brunere i huden enn en selv. Nå venter i stedet kanossagang, kanskje rettssak og muligens dom for komikeren.

Kongen bør i alle fall ikke befale noen på en stund nå.

PS. I en kommentar til ABC Nyheter kaller Atle Antonsen hendelsen «en trist og ubehagelig sak», men skriver samtidig: «Siden det foreligger en politianmeldelse så vil det være uryddig av meg å kommentere noe rundt dette akkurat nå».

(Stemmer er ABC Nyheters debattseksjon. Her skriver faste og sporadiske bidragsytere om nyhetsaktuelle temaer. Vi har også et samarbeid med den politiske nettavisen Altinget.no . Brenner du inne med en mening eller analyse, kan du sende teksten til stemmer@abcnyheter.no, så vil vi vurdere den).