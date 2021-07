Fy faen, for et land vi har!

Denne er til oss samer og vikinger, pakistanskfødte og norsk-somaliere og tamiler, innvandra svensker og polakker og litauere, halvt vietnamesiske og kvart chilenske. Denne er til kvener og tatere og gamle skogfinner. Denne er til alle oss norske. Nå er vi tilbake igjen, og herre jemini så vakkert det er.

Vi oppdaget på et vis landet vårt på ny i fjor sommer. Det kvartalet økte antallet innenlandsferier fra 2,6 millioner til 5,8 millioner, ifølge tall fra SSB . Et grønt Europa vil bidra til mer utenlandsreising i år, men de fleste av oss vil likevel feriere i eget land. Foran denne sommeren viste tall fra Visit Norge at sju av ti nordmenn planla å reise i Norge.



Mange av oss vil gjenta opplevelsen fra i fjor. Det var ikke nok å se Nidarosdomen, Vigelandsparken eller traske på Fisketorget én gang. Vi må oppleve Geiranger og Lofoten og Dovre og Jæren og Finnmarksvidda igjen.

Denne gangen skal vi komme tilbake fra ferie på en opptur – ikke med visshet om at friheten bare var til låns, at nedstenging skulle binde og kneble oss igjen.

Andre har latt seg inspirere, og skjønt at det er så uendelig mye mer å oppdage i dette fantastiske landet. Lofotens mindre berømte og besøkte, men akkurat like vakre naboøygruppe Vesterålen, Fastlands-Norges aller østligste punkt, Kibergsneset i Vardø kommune, med det fortryllende fraflyttede fiskeværet Hamningberg bare en liten times kjøring unna. Lista helt på sørspissen av Norge, med sine strender og sin amerikanske kultur, Prøysenstua på Rudshøgda i Ringsaker, Alf Prøysens barndomshjem som han hentet så mye i diktningen sin fra. Flåmsbanen, jevnlig pekt ut som en av verdens aller vakreste togstrekninger. Bare for å ramse opp en begynnelse. Jeg kunne sikkert fortsatt slik hele sommeren.

I fjor oppdaget vi Norge på nytt, og vi har ikke fått nok, skriver ABC Nyheters redaktør. Denne turisten besøker Trondheim. Foto: NTB / Shutterstock

Det er bare å reise ut og oppdage. Som i fjor. Men denne gangen skal vi komme tilbake fra ferie på en opptur som varer – og ikke med frykt, deretter visshet, om at friheten bare var til låns, at nedstenging skulle binde og kneble oss igjen.

Vi tror ikke på det nå, ikke på delta-trusselen eller noe annet som kan gå galt. Vi tror det blir slutt nå. I hvert fall om vi fortsetter å ta de smittevernhensynene vi er bedt om.

Og når det er over, har vi hatt to fantastiske somre å oppleve og oppdage Norge på.

Mye tyder på at de kan bli flere, at lysten til å feriere i eget land ikke vil gå over med pandemien.

Og det er så bra!

Det er bra for økonomien at vi legger igjen penger her hjemme i stedet for ute.

Det er bra for miljøet av vi reiser kortere, og kanskje ikke så mye med fly.

Det er bra for turistnæringen, en av Norges aller viktigste næringer.

Det er bra for perspektivet vårt – tenk at lille Norge er så mye forskjellig.

Men aller, aller viktigst. Det er bra for alle oss norske. For nasjonalfølelsen vår. For fellesskapet vårt. Det er viktig at det er sterkt.

For det er dette som har sørget for samholdet og den felles innsatsen vår gjennom pandemien. Dette fellesskapet har reddet liv.

God sommer!