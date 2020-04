Samfunnet bruker nå enorme pengemidler av felleskassen for å sikre at flest mulige arbeidsplasser overlever corona-pandemien. Prosessen drives fram på høygir for å få midler fram til bedriftene i tide. I denne situasjonen er LO og andre bekymret for at tiltakene kan bli misbrukt, noe som dessverre allerede har vist seg å stemme.

Det er ikke noe nytt at enkelte bruker anledningen til å berike seg, når det skjer ulykker og større katastrofer, som den pågående pandemien. LOs bekymring er derfor basert på beklagelige erfaringer. Denne gangen er det imidlertid ikke bare enkeltpersoner og enkelte bedrifter som prøver seg. Vindkraftbransjens

organisasjon Norwea tar muligheten til å hente profitt for sine medlemmer på en krisesituasjon til et nivå vi vel ikke har sett tidligere.

Den 20. mars skrev Norwea et brev til statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner og olje-og energiminister Tina Bru. Brevet hadde som overskrift «Tilrettelegge for investeringer i en krevende tid for Norge». Motvind Norges generalsekretær Rune Haaland har reagert kraftig på brevet.

Hvis Norwea var opptatt av å redde «virksomheter og arbeidsplasser i Norge», hadde det kanskje vært en ide å tilby norske arbeidsledige jobb på anleggene.

Et mer kvalmende forsøk på å skumme fløte av corona-pandemien er det vanskelig å se for seg. Norwea ber rett og slett om at myndighetene får opp farten i å ferdigbehandle klagesaker som ligger i Olje-og energidepartementet! I brevet heter det blant annet: «Som dere vet er det en rekke vindkraftprosjekter som venter på politiske avklaringer. Så snart disse prosjektene er behandlet av OED står en rekke energiaktører klar til å igangsette sine utbygginger for de prosjektene som blir godkjent.» For å sette ytterligere press på både statsminister, finansminister og energiminister, legger Norwea til dette: «Ved å sørge for forsvarlig, men rask

saksbehandling kan flere igangsette byggingen av konsesjonsgitte vindkraftprosjekter kan virksomheter og arbeidsplasser i Norge reddes». (teksten er gjengitt korrekt!)

Så vet vi altså det: ved forsert utbygging av vindkraftverk «kan virksomheter og arbeidsplasser i Norge reddes». Det Norwea her skriver, kommer i grell kontrast til organisasjonens brev til energiminister Tina Bru 17. mars. Da ba Norwea om unntak i innreiserestriksjonene for at underbetalte østeuropeere kunne få komme til Norge og fortsette byggingen av vindkraftverk, i noen tilfeller mens pågående klagesaker faktisk ikke er ferdigbehandlet. Hvis Norwea var opptatt av å redde «virksomheter og arbeidsplasser i Norge», hadde det kanskje vært en ide å tilby norske arbeidsledige jobb på anleggene. Men da hadde det blitt aktuelt å betale anstendig lønn, så det går nok ikke!

Dessverre har regjeringen tatt vindkraftutbygging med i unntaksbestemmelsene som blant annet skal sikre oss at «samfunnskritisk infrastruktur» skal kunne

opprettholdes. Det er i seg selv nokså utrolig, og svekker tilliten til de vurderingene regjeringen har gjort.

Hvis myndighetene nå gir Norweas medlemmer ytterligere særfordeler, som ikke har noe med krisehåndteringen å gjøre, men som utelukkende tjener vindkraftutbyggernes økonomiske interesser, så må det stilles store spørsmål ved myndighetenes vurderinger.

Økt fart i vindkraftutbyggingen, i ly av corona-krisen, har lite å gjøre med å «opprettholde kritisk infrastruktur»!