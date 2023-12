Norwegian lanserte nylig 40 nye ruter til destinasjoner i Europa. Nå er det også klart at selskapet fra april neste år oppretter rute med to avganger i uken mellom Oslo og Tyrkias største by Istanbul

Med Istanbul i ruteprogrammet har Norwegian totalt 10 nye ruter fra Norge neste år, syv av disse fra Oslo. Totalt vil Norwegian fly mer enn 330 ruter til over 120 destinasjoner neste sommersesong.

– Vi fortsetter å utvide rutenettet med spennende destinasjoner, og vi vet at Istanbul er et ettertraktet turistmål fordi byen er rik på både kultur og historie, sier kommersiell direktør Magnus Thome Maursund i Norwegian i en pressemelding.

Istanbul er en by man kan oppleve både til fots og via sjøveien. Foto: Norwegian

Fire timers flytur



Flyturen til Istanbul er på vel fire timer, og byen som forbinder øst med vest, er en skattkiste av spennende severdigheter; Den Blå moskeen og Hagia Sofia, Topkapi-palasset og Grand Bazaar er noen av dem.

Også utenfor byen er det mange spennende attraksjoner, som for eksempel i regionen Kappadokia, eller man kan ta et cruise til Bosporosstredet. Sammenlignet med vestlige storbyer er prisnivået å regne som rimelig.

For fotballfans er det muligheter til å heie frem Besiktas, Galatasaray og Fenerbahçe.