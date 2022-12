SKIFERIE: Mens skisteder i Norge og ellers i verden ofte må ty til snøkanoner for å sikre gode forhold, er det fortsatt naturen selv som ordner snøforholdene på Hokkaido.

Når det begynner å snø her i november, varer det som regel i ukesvis med mellom ti og 40 entimeter daglig. Forholdene skal være stabile fra år til år - med for eksempel årlig snøfall på 10 til 15 meter i Niseko. Det dårligste året som er mål endte på «bare» 7,47 meter.

Den normale snømengden på europeiske og nord-amerikanske skidestinasjoner sies å være på bare syv meter i løpet av sesongen.

Puddersnøkjøring japanske Rusutsu Foto: Ben Thorpe / Japan Ski Experience

Populære skisteder og nye hoteller i Japan

- Japan har allerede arrangert vinter-OL to ganger, og det med god grunn. Spesielt i januar er snøkvaliteten unik: Av skientusiaster bli måneden gjerne kalt «Japanuary», mens den spesielle puddersnøen går under navnet «Japow» (japansk pudder). Skisesongen starter vanligvis i slutten av november og varer til slutten av mars / begynnelsen av april. Noen steder er sesongen lengre, skriver Japan National Tourism Organization (JNTO) i en pressemelding.



Hemmeligheten bak den tørre, vektløse snøen, som er stabil og behagelig å stå på ski på, er et værsystem som hver vinter skyver ekstremt kalde luftmasser inn fra Sibir hver vinter. Luften plukker opp fuktighet på reisen over Japanhavet, går i land på Hokkaido og fortsetter videre til resten av Japan.

Youtei Peak, Hokkaido, Japan Foto: Ben Thorpe / Japan Ski Experience

Etter dagens skidont kan du sette deg til rette i et av fjellenes mange onsen-bad mens du nyter utsikten over dramatiske bakker og fjelltopper. Badene gjør underverker for stive muskler.

– En tredje fordel med å reise på skiferie i Japan er at du enkelt kan kombinere det med et opphold i en storby eller et annet område hvor snøen ikke ligger så tungt. Japan har et vidtrekkende nettverk av tog og innenlandsflyvninger, og på stillehavskysten mellom Tokyo og Osaka, som sjelden er langt unna, faller det nesten ikke snø om vinteren, skriver JNTO.

Niseko Hanazono Foto: Ben Thorpe / Japan Ski Experience

To populære skisteder

Niseko: Med det nærliggende Yoteifjellet er Japan-opplevelsen komplett. Området er populært fordi det i tillegg til de årlige 15 meterne med snø også er et av de beste stedene å sikksakke seg gjennom skogen på, både på ski og snowboard. Skiområdet Niseko åpner i begynnelsen av desember, og sesongen varer til begynnelsen av mai. Fra 17. desember kan du også gå på ski i kveldstimene.

Shiga Kogen: Det største vintersportområdet i Japan og et av de største i verden. Her er det 18 forskjellige skiområder med 48 heiser og gondoler som kan brukes med samme heiskort. I tillegg til puddersnøen byr Shiga Kogen også på varme kilder, tradisjonelle kulturbyer, dyreliv og andre aktiviteter som aking og snøscooter.

Sansui Niseko Foto: Sansui Niseko

Tre nye overnatningssteder i Niseko

Sansui Niseko er et nytt femstjerners ski in / ski out-hotell med leiligheter og rom i ulike størrelser. Her er alt du trenger av fasiliteter, deriblant to restauranter, et spa-område med onsen, et velutstyrt treningsrom og et selskapsrom.

Yamakei Residences er en unik onsen-retreat med en fantastisk utsikt over Hokkaido gjennom de store gulv-til-tak-vinduene. Retreaten har 12 skreddersydde boliger som tilbyr en eksklusiv og autentisk retreat-opplevelse. Alle boligene har sin egen private onsen.

Shinka Niseko har 14 luksusleiligheter som ligger i landsbyen Niseko Hirafu innen 5 minutters gange fra skiheisene. Fra leilighetene er det utsikt over fjellet Yotei. Hotellet har også en japansk restaurant.

WHITEOUT: Rusutsu, Japan. Foto: Ben Thorpe / Japan Ski Experience

Japow for alle nivåer i Kiroro

Kiroro Ski Resort - ofte omtalt som Kiroro - ligger i Hokkaido og er et bra sted å oppleve den berømte puddersnøen på.

Her er to fjell med puddersnø og muligheter for både nybegynnere og erfarne skiløpere. En 30-minutters kjøretur fra Kiroro kan du oppleve den historiske havnebyen Otaru, hvor du finner både sake-destillerier og den sjarmerende Otaru-kanalen.

Det er to hovedhoteller i Kiroro, begge i luksusklassen: Yu Kiroro og Club Med Kiroro Peak. Sistnevnte er helt nytt og åpner rett ved siden av bakkene 15. desember 2022. I tillegg åpner familiehotellet Club Med Kiroro Grand i 2023. Hotellet har fasiliteter for barn fra 2 år og oppover.

Japan Ski Experience, som har gitt bildene tl denne artikkelen i ABC Nyheter, er en portal til skiferie i landet.

Hirafu, Japan Foto: Ben Thorpe / Japan Ski Experience

Nytt byhotell i Sapporo

I januar 2022 åpnet OMO3 Sapporo Susukino by Hoshino Resorts dørene i Sapporo, som har totalt seks ulike skisteder. Dette er dermed den første vinteren de kan ønske internasjonale besøkende velkommen.

OMO3 Sapporo Susukino er et godt valg for de som ønsker å kombinere ski med en storbyferie. Hotellet ligger midt i Susukino-distriktet, kjent for sine restauranter, gastropuber og uteliv. Bare i bydelen Chuo-ku er det over 3500 restauranter. Hotellet har rom i forskjellige størrelser, serverer en drink til gjestene hver dag, og gir tips til å utforske byen.

Puddersnøkjøring i Japan Foto: Sarah Mulholland / Japan Ski Experience

Miljøvennlig boutiquehotell med ski in/ski out

I det familievennlige skiområdet Hakuba Tsugaike Kogen Ski Resort har et nytt boutiquehotell med ski in / ski out og fokus på bærekraft åpnet: Ski Inn Hakuba.

Her kan du sjekke inn i toromsleiligheter med maksimal komfort og plass til opptil fire personer. Hotellet har også et rom for rengjøring, tørking og oppbevaring av ski og snowboard.

Du kan også leie ski på stedet.

Hotellets restaurant serverer frokost samt pasta og pizza til lunsj. På slutten av dagen kan du nyte tapas og drinker med utsikt over snøen. Rett utenfor hotellets dør venter løyper for både erfarne løpere og nybegynnere.