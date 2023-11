Det er Sparebankstiftelsen DNB som nå har kjøpt eiendommen som er på nær fem mål og ligger kun to minutters gange fra landets mest trafikkerte fergesamband for persontrafikk.

Med dette er et nytt friområde gjort tilgjengelig for allmennheten, kun 27 minutters reisetid unna Aker Brygge.

Området rundt Oslofjorden er landets tettest befolkede. Nær to millioner mennesker bor rundt fjorden, og befolkningstallet øker. Samtidig har tilgjengelig strandsoneareal blitt sterkt redusert.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bygningene på Hesteløkke rett ved siden av fergekaia på Nesoddtangen kan i framtida bli utleiehytter som er tilgjengelig for alle, håper Oslofjordens Friluftsråd. Foto: Oslofjordens Friluftsråd

– Trenger nye områder



– Det gleder oss å se at strandsone og tilgjengelighet nå står på den politiske dagsorden i flere av kommunene rundt Oslofjorden. Friluftslivsområder blir rustet opp for å kunne motta flere besøkende, og ulovlig privatisering kartlegges og følges opp. Men skal vi øke tilgjengeligheten for folk flest, må også nye områder gjøres tilgjengelig. Staten har redusert tilskuddet til slike oppkjøp til 20 millioner kroner årlig – for hele landet. Strandtomter i Oslofjorden er dyre, så disse midlene strekker ikke langt. At Sparebankstiftelsen DNB er med på laget bidrar til å sikre Hesteløkka, er et nytt viktig bidrag for å sikre allmennhetens tilgang til fjorden, skriver Oslofjordens Friluftsråd på sin hjemmeside.

Sparebankstiftelsen DNB kjøpte i fjor Lågøya, på 130 mål. Her er det tilgjengeliggjort en rekke hytter som kan leies av publikum.

– På sikt kan kanskje bygningene på Hesteløkka bli del av Kystled Oslofjorden, i likhet med Rødstua som ligger på andre siden av Nesoddtangen, håper Oslofjordens Friluftsråd.