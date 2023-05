Foreslår nasjonalpark i Østmarka

Direktoratet har nå levert sin tilrådning om Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde til Klima- og Miljødepartementet (KLD) for videre behandling.

Med positivt vedtak vil Østmarka bli norges nasjonalpark nummer 48.

– En nasjonalpark i Østmarka blir den første bynære nasjonalparken – like ved hovedstaden. Det er ingen tvil om at Østmarka har mange viktige naturverdier, men området er også preget av en del menneskelige inngrep. I vårt forslag er veier, kraftlinjer og flere hytteeiendommer i hovedsak lagt utenfor nasjonalparken, mens de områdene som foreslås vernet som nasjonalpark er lite påvirket av inngrep, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Berører fem kommuner



Miljødirektoratet anbefaler å verne et sammenhengende område på 71 km 2, hvor Østmarka nasjonalpark utgjør 40 km 2 og Østmarka friluftsområde med vern etter markaloven utgjør 31 km 2.

Det foreslåtte arealet til nasjonalpark ligger innenfor kommunegrensene til Oslo, Nordre Follo, Lørenskog, Rælingen og Enebakk. Østmarka friluftsområde ligger i Oslo, Nordre Follo og Enebakk kommuner.

Ulv nær Oslo

Den foreslåtte nasjonalparken dekker mangler i dagens naturvern ved å verne et stort naturområde med skog i lavtliggende strøk i sørlige deler av landet. Skogen i Østmarka gir gode leveområder for store rovdyr, og er en av få steder i landet man finner store rovdyr tett innpå en by. Ulv har vært etablert i området siden 2012 og gaupe er også observert i marka.

I Østmarka finner du mye skog med høyere alder enn i noen andre deler av Oslomarka. Dette skyldes blant annet Østmarkas kuperte og ulendte terreng, som har bidratt til å ivareta en del gammelskog, da det har vært vanskelig å gjennomføre hogst. Den gamle skogen gir gode forhold for et rikt dyreliv, og her finner vi blant annet arter som bever, hubro, tiur og ulike hakkespetter i relativt bynære områder.