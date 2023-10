I 123 år har Guide Michelin anmeldt, vurdert og anbefalt restauranter til matelskere over hele verden. Fra neste år kommer de med en tilsvarende vurdering for hoteller.

– Guide Michelin vil begynne å utpeke «de mest eksepsjonelle hotellene i verden», skriver Michelinguiden på sin hjemmeside.

Det er imidlertid ikke stjerner slik restauranter blir tildelt hotellene vil kjempe om, men nøkler.

Nøklene vil bli tildelt basert på fem kriterier: lokal karakter, individualitet, fortreffelighet innen arkitektur og interiørdesign, høyeste service og komfort, og verdi for pengene.

Guide Michelin vil dele ut nøkler i stedet for stjerner når de neste år lager egen guide for spesiell hoteller i verden.

16 norske Michelin-hoteller



For fem år siden kjøpte Guide Michelin i all stillhet Tablet Hotels, en bestillingsside for luksushoteller.

Etter fire år med forberedelser vil Michelin-guiden nå gi sine anbefalinger om mer enn 5000 hoteller i 120 land som de mener tilbyr noe spesielt for kresne kunder.

Til nå har den eksklusive bookingsiden fått plass til 16 av de beste hotellene i Norge, 37 i Sverige, 23 i Danmark og 13 i Finland.

Om noen av dem oppnår Michelin-nøkler, og eventuelt hvor mange, vil først bli kunngjort i løpet av første halvår 2024.

Michelinguiden ble første gang utgitt i 1900 i Frankrike av brødrene André og Edouard Michelin for å hjelpe bilister å finne veien, få service til bilen og et hotell å sove på.

