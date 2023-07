– Hendelsen er noe vi titt og ofte tar opp internt for å inspirere og motivere de ansatte. Det er viktig at de ansatte trives og har det morsomt på jobb, det smitter over på gjestene, sier direktør Ole Henrik Nitter Walaker til Hotellmagasinet.

Han er niende generasjon ved hotellet som har vært i familiens eie siden 1690. Walaker Hotell er Norges eldste - fra 1640 - og dermed inne i sin 384 sesong. I dag koster et rom med frokost fra 5000 til 7000 kroner natta, og en fireretters middag 1150 kroner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Walaker Hotell har 22 rom og holder bare åpent seks måneder i året. Foto: Walaker Hotell

Jevnlig går det en diskusjon om hvor mye det er riktig å legge igjen i tips til serveringspersonalet på ulike restauranter, i de forskjellige landene og kontinentene.

En slik diskusjon var neppe tema for den amerikanske familien som i fjor sjekket inn i idyllen i Solvorn.

– De kom med privatfly til Flesland, og reiste derfra og hit med helikopter. De bodde her i et par dager, og den ene kvelden kjøpte de tre flasker vin til 38.000 kroner, og rundet like gjerne opp til 100.000. Det er sånn en aldri kan vite, men viser at vi hele tiden må yte skikkelig service, sier direktøren til Hotellmagasinet.