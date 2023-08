En pilot i USA går viralt på internett etter å ha kommet med en kunngjøring noe utenom det vanlige.

I en video delt på Instagram kan man høre kapteinen i et American Airlines-fly gå gjennom alt fra hvordan man lytter til musikk og snakker ordentlig til flyvertene, samt fordeler til personen i midtsetet, skriver People.

Først minner kapteinen passasjerene om hvordan han mente de burde behandle kabinpersonalet.

– Husk at kabinpersonalet er her for deres sikkerhet, de er her for å gjøre flyturen hyggelig for dere. De skal ta vare på dere, men dere skal lytte til hva de sier, for de representerer meg i kabinen, og det er min vilje som teller, sier piloten.

Egoistiske

«Vær snille med hverandre», fortsetter piloten.

– Vis respekt for hverandre. Jeg burde ikke behøve å si det. Dere bør behandle folk slik dere selv ønsker å bli behandlet. Men jeg må si det på hver eneste flyvning fordi folk ikke gjør det. Og de er egoistiske og uhøflige, og det vil vi ikke ha noe av.

Piloten fortsetter talen sin med å minne passasjerene om å holde håndbagasjen sin ute av veien for alle andre:

– Legg tingene deres der de hører hjemme, alle har betalt for plass. Ikke len dere på andre. Ikke sov ikke på andre. Ikke sikle på dem med mindre dere har snakket om det og de har en jakke som tåler det.

«Hold det for deg selv»

Deretter avsluttet han talen med å dele et siste råd:

– Det sosiale eksperimentet med å se på videoer i høyttalermodus og snakke i mobiltelefon i høyttalermodus er over. Det er det slutt på i dette landet. Ingen vil høre videoen din. Jeg vet at du synes det er kjempesøtt. Det er det sikkert også, men det er deg det handler om, ikke sant? Så hold det for deg selv. Bruk AirPods, bruk hodetelefonene dine, hva det nå enn er. Det er din sak, ok? Det er en del av et respektfullt samfunn.

Til slutt la han til en bemerkning som kanskje alle kan være enige om:

– Dere som sitter i midten, jeg vet at det er kjipt å sitte i midten. Dere får begge armlenene. Det er min gave til dere. Velkommen om bord på flyet vårt.