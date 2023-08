Havila Kystruten endelig komplett

Havila Pollux er det fjerde, og siste, av Havila Kystrutens skip som settes inn i rute langs norskekysten. Med det er en lang ventetid for rederiet over.

- Vi har virkelig møtt våre utfordringer de siste årene, og jeg vil tro vi har vært vel så frustrerte og utålmodige som vår oppdragsgiver, våre kunder og kystsamfunnene har vært. De siste ukene føler vi vinden har snudd litt, med mer hyggelig nyheter siden vi tok over våre to siste skip. Dagen i dag er den siste bekreftelsen, og det var en sann glede å få være om bord da Havila Pollux kastet loss i Bergen, sier administrerende direktør Bent Martini i en pressemelding.

Havila Pollux startet i går på ordinær kystrutetrafikk fra Bergen. Mannskap vinker farvel og på gjensyn ved avreisen for jomfruturen. Foto: Havila Kystruten

Havila Pollux ankom Bergen fra verftet i Tyrkia i forrige uke, og den siste snaue uke har blitt brukt til å klargjøre skipet for drift langs kysten.

Martini understreker at denne dagen er et veiskille for Havila Kystruten.

- For oss betyr dette alt. Nå skal vi endelig få muligheten til å levere som vi har forpliktet oss til i kontrakten med norske myndigheter og vise oss frem fra vår beste side. Vi skal bidra til kritisk infrastruktur langs kysten, og vi skal gi våre gjester om bord opplevelser for livet, sier han.