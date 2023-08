Dyrevelferdsaktivistene vil ramme færøysk turisme og dermed få regjeringen til å forby jakt på grindhval.

Den færøyske regjeringen mener imidlertid ikke at turisme og tradisjonsrik hvalfangst er i konflikt med hverandre.

Færøyingenes årlige jakt på grindhval har vært årsak til heftig debatt flere ganger, ettersom bilder av døde hvaler og sjøvannet farget rødt av blodet har satt sinnene i kok hos noen, mens andre har argumentert på vegne av den kulturelt forankrede tradisjonen, skriver Euronews.

Døde grindhvaler på rekke og rad etter at de er drept i brutale drivjakter utenfor to færøyske bygder onsdag 14. juni. Foto: Om World Animal Protection Danmark

Vil ramme turistinntektene



Nå bruker organisasjonen Only One jakten som grunnlag for en ny kampanje, som har som mål å få turister til å holde seg unna Færøyene. Dyrevernsaktivistene håper at de på denne måten kan tvinge politikerne til å fullstendig forby jakt.

Derfor er kampanjen «Don't Visit Faroe Islands» lansert, der organisasjonen skal spre budskapet via oppslag i sosiale medier om praksisen, som den tar avstand fra, og dermed ramme Færøyenes reiselivsinntekter.

Cruiseturister ble vitne til jakt

I tillegg til oppslag på ulike sosiale medier, består den aktuelle kampanjen av en underskriftskampanje. Den ble først lansert i 2021 da det ifølge Only One ble drept1400 hvaler i en enkelt jakt på det tidspunktet.

I skrivende stund ser det ut til at 407.526 personer har skrevet under, skriver Standby.dk

Bakgrunnen for refokus på kampanjener en hendelse som fant sted 9. juli, da det britiske cruiseskipet «MS Ambition» fra rederiet Ambassador Cruise Line anløp Tórshavn.

Uten forhåndsinformasjon ble cruiseturistene vitne til jakten da 78 grindhval tilsynelatende ble drept mens skipet lå i havn.

– Vi vil at folk som støtter oss skal oppmuntre turister til å avstå fra Færøyene og presse regjeringen til å forby jakten en gang for alle. Disse jaktene er ikke nevnt i reisekatalogene, men vi vil sørge for at alle vet hva som skjer, sier Maissa Rababy i Only One.

Landsstyret på Færøyene er ikke enig:

– At turisme og hvalfangst foregår side om side på Færøyene er ikke en kilde til bekymring for regjeringen, til tross for at jakten kan være et dramatisk syn for folk som ikke er vant til å være vitne til slakting av pattedyr. Grindejakten er lovregulert og organisert med tanke på å ivareta deltakerens sikkerhet og at gjeldende dyrevelferdslovgivning overholdes, heter det i en uttalelse fra dem.