– Å drepe, torturere og plage dyr på denne måten hører rett og slett ikke hjemme i et opplyst samfunn, sier Gitte Buchhave, direktør i World Animal Protection Denmark.

Grindhvalfangsten , på færøysk kalt grindadráp, er en mangehundreårlig tradisjon som i nyere tid stadig skaper sterke internasjonale reaksjoner. Fra 2015 trådte Grindeloven ikraft på de danske Færøyene.

Den sier at alle som deltar i jakten skal ha gjennomført et spesielt kurs. Jakten er ikke-kommersiell og hele fangsten blir i etterkant fordelt likt mellom alle i soknets manntall.

Døde grindhvaler på rekke og rad etter at de er drept i brutale drivjakter utenfor to færøyske bygder onsdag 14. juni. Foto: Om World Animal Protection Danmark

Drepte 446 grindhvaler



– Onsdag 14. juni ble hundrevis av grindhval drevet inn på grunt vann ved Vestmanna og Leynar på Færøyene ved minst to ulike anledninger. Ifølge de første rapportene er det 446 hvaler som er drept i såkalte drivjakter, sier en talsmann for den færøyske regjeringen til den britiske avisen The Guardian.

Gitte Buchhave_Direktør World Animal Protection Foto: World Animal Protection

– Den spesielle typen jakt utsetter hvaler og delfiner for ekstrem angst og stress, ofte i flere timer før de dør. Motoriserte fartøyer driver sammen hvaler og delfiner i åpent vann, og tvinger dyrene ut på grunt vann der de strander, mener dyreforkjemperne.

Her avlives dyrene med kniver og lanser. Beretninger om tidligere jakter avslører at det kan ta lengre tid før de redde ville dyrene drukner eller blør ihjel, samtidig som de opplever dødskampen til sine artsfrender rett ved siden av seg.

– Det er med stor overraskelse at vi igjen vil oppleve hundrevis av ville dyr bli mishandlet og drept i nok en brutal åtseljakt på Færøyene. Det burde rett og slett ikke være mulig å behandle dyr slik. Hele prosessen rundt hvalenes død ville ikke engang vært tillatt i et slakteri, sier Gitte Buchhave i en pressemelding fra World Animal Protection.

Sommeren 2021 ble 1426 hvitsidede delfiner drept i en massiv drivjakt i Skålefjorden på Færøyene. Nå har minst 446 grindhval blitt brutalt drept i ekstrem lidelse. Foto: Ritzau

– Grusom massakre av ville dyr



Peter Simpson, Global Media Manager i World Animal Protection International, kaller de nåværende drivjaktene på Færøyene 'en massakre':

– Det sjokkerende drapet på hundrevis av grindhval er meningsløst og en grusom massakre av ville dyr. Å påføre sansende vesener så ekstrem lidelse og stress bør ikke være noe man forbinder med et samfunn i det 21. århundr», sier Peter Simpson, som sammen med Gitte Buchhave vil at den færøyske regjeringen skal bannlyse og forby den kontroversielle hvalfangsten.

– Vi oppfordrer den færøyske regjeringen til å forby de såkalte drivjaktene på Færøyene. Det er ikke bare opprørende fra et dyrevelferdsperspektiv, men også en permanent lyte på Færøyenes internasjonale omdømme, sier den danske direktøren for World Animal Protection DK, som ikke gir mye for de vanlige argumentene for den kontroversielle hvalfangsten.

– Den færøyske regjeringen og lokale støttespillere kan hevde alt de vil at grindadrap er en lokal kulturarv, at det er "bærekraftig" og at kjøttet distribueres til lokale øyboere. Alt dette er underordnet den umenneskelige jakten som utsetter dyrene for alvorlig angst, stress og ekstrem fysisk lidelse. Det burde bare ikke være lov, sier Gitte Buchhave.

