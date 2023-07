Det er ventet at Andalucía i sør, der blant annet de populære feriestedene Marbella og Malaga ligger, vil bli verst rammet, ifølge det meteorologiske instituttet Aemet.

Den kraftige heten kommer fra Nord-Afrika, og meteorologene spår at den vil vare fram til onsdag.

– Heten kommer til å være intens på både mandag og tirsdag i mesteparten av regionen, i tillegg til Balearene, som får temperaturer mellom 38 og 40 grader, sier talsperson Ruben del Campo i Aemet.

Også Tyskland opplever for tiden kraftig hete. Søndag var den varmeste dagen i år i Tyskland med 38 grader enkelte steder sør i landet.

Det er imidlertid ikke kun Europa som koker. I Kina advarer myndighetene om konsekvensene av de høye temperaturene landet opplever for tiden.

Mandag sendte det statlige meteorologbyrået ut et oransje farevarsel for hete. Det er det nest høyeste farenivået. I Beijing og omkringliggende områder er det ventet at temperaturene vil stige til mer enn 40 grader.