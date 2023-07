Den uoffisielle rekordtemperaturen er beregnet av University of Maine, som bruker satellittdata og simuleringsmodeller for å regne seg fram til den globale temperaturen.

Tirsdag ble verdens temperatur også beregnet til å være 17,18 grader, mens den forrige rekordnoteringen kom mandag og lød på 17,01 grader. Dette er de tre varmeste dagene som noen gang er registrert.

– Selv om dette ikke er offisielle tall fra myndighetene, gir de oss en pekepinn om hvor vi er akkurat nå, sier forsker Sarah Kapnick ved den nasjonale vitenskapsetaten NOAA, som studerer forholdene i havet og atmosfæren.

I flere måneder har forskerne advart om at menneskeskapte klimaendringer kan føre til varmerekorder i 2023. De har også påpekt at La Niña – en naturlig nedkjøling av havet som tidligere har kompensert for den globale oppvarmingen – har blitt erstattet av El Niño, som fører til en markant økning av havtemperaturen.

– En rekord som dette er nok et bevis for den svært bredt aksepterte tanken om at global oppvarming presser oss inn i en varmere fremtid, sier klimaforsker Chris Field ved Stanford University. Han har ikke deltatt i beregningene av rekordvarmen de siste dagene.