Eksperter på sammenligning av reiseforsikringer hos britiske Quotezone.co.uk har utarbeidet en europeisk lommetyveri-indeks basert på besøksomtaler fra europeiske feriedestinasjoner på nett.

Spania som helhet er bedre enn det forferdelige ryktet Barcelona har som lommetyveri-hovedstaden i Europa.

Det er nok verdt å merke seg at Storbritannia ikke er med på listen. Det skyldes mest trolig at indeksen er basert på engelskmenns erfaringer fra utenlandsreiser.

Lommetyver på topp i Italia



- Indeksen rangerer de mest populære europeiske feriedestinasjonene blant briter etter andelen lommetyverier som nevnes i besøksanmeldelser av hvert lands topp fem turistattraksjoner, skriver Traveldailymedia.com.

Besøkende til Italias Colosseum, Trevifontenen og Pantheon i Roma samt Duomo di Milano i Milano og Gallerie Degli Uffizi i Firenze nevnte å ha stjålet gjenstander i 1906 anmeldelser fra Tripadvisor.

Dette tilsvarer 463 lommetyverier for hver million britiske besøkende til Italias største turistattraksjoner – den høyeste andelen av alle europeiske land.

I disse landene bør du være ekstra på vakt mot lommetyver. Foto: Quotezone.co.uk

Frankrike: nest verst i Europa



* Frankrike er det nest mest besøkte landet av briter og har også det nest høyeste antallet lommetyverier omtalet med 283 per million besøkende, med alle de 5 attraksjonene som overvåkes i Paris.

* Nederland rangert på tredjeplass på lommetyveri-indeksen til tross for at det bare er det niende mest besøkte landet.

* Til tross for Barcelonas rykte for lommetyveri, kom Spania – det mest populære feriemålet for britiske turister, bare på sjetteplass på listen med fem ganger færre omtaler av tyveri enn Italia.

Samtidig viser indeksen at de som velger å nyte en halvliter på for eksempel Guinness Storehouse i Dublin kan føle seg ganske sikre på at eiendelene deres er trygge. Irland kommer på en niende plass på indeksen med bare 30 lommetyverier omtaler per million besøkende.

– Særlig Barcelona og Roma er byer som utpreger seg også med lommeyverier. Men også Jernbanetorget og området rundt Oslo S er områder du som reisende bør være mest påpasselig om du er på besøk eller gjennomreise, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i Europeiske reiseforsikring.

- VI behøver ikke flagge at vi er norske når vi er ute på reise - da blir vi lett et fristende må for lommetyver og veskenappere, mener kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i Europeiske Reiseforsikring. Foto: Colourbox

Typisk lommetyveristed



Ifølge Clementz er disse områdene i Oslo typisk for lommetyverier: Det er som regel veldig mange mennesker der, det er mye kolektivtrafikk i alle retninger, mye skjer, det er trengsel og stress.

– Dette er drømmeforhold for lommetyver, sier Clementz.

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If/Europeiske Reiseforsikring. Foto: If

På slike trafikkknutepunkter er det også mange «nye», som ikke er vant til å ferdes i området, ikke alltid helt vet hvor de skal og framstår derfor nølende. For profesjonelle lommetyver er disse lett å «blinke seg ut» i trengselen.

Clements sier lommetyvene sjelden opererer alene, og at de har spesielle strategier som går igjen:

– De har klare rollefordelinger. En som sørger for en avledning eller distraksjon, selve tyven som stjeler og en som fungerer som bud som diskret stiker avgårde med tyvgodset. Om de andre skulle bli stoppet og konfrontert, har de ikke lenger noe tyvgods på seg, sier Clementz.

Også bagasjetyver herjer



Kommunikasjonssjefen gjør også oppmerksom på et annet fenomen som rammer reisende: Bagasjetyverier.

- Særlig i bagasjesituasjoner, på rullebånd på flyplasser, inn- og utsjekkinger ved flyplasser og hoteller, og stoppesteder for kollektivtrafikk skal det lite til før noen bare tar en koffert og går sin vei med den. Her gjelder det å passe godt på. Om man er mange som reiser sammen, kan det være lurt at en får et overordnet ansvar med å følge med på bagasjen. Vedkommende kan gjerne gå litt til siden og holde oversikten, og samtidig være synlig for andre, sier han.

- Du behøver kanskje ikke ta med deg de dyreste smykkene dine på ferie i det hele tatt, og i allefall ikke på stranden, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i Europeiske Reiseforsikring. Foto: Colourbox

Clementz minner om rutinen dersom du skulle være uheldig og bli frastjålet noe på reise:

– Sperr kortene dine. Anmeld saken til politiet. Så kan du kreve erstatning fra forsikringselskapet. Husk å lage en liste over hva du er blitt frastjålet, hva som var i lommeboken osv. Og du behøver ikke gå på stranden med de dyreste smykkene og alle kreditkortene dine.

Kanskje du ikke trenger ta med dyre smykker på turen i det hele tatt. Og det er ikke lurt i reise rundt i sydlige Europa som et reklameflagg for velstående Norge, sier han.