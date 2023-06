Helle vil til VM i paella

Helle Øder Valebrokk er for mange matinteressert kjent for å stå bak bloggen helleskitchen.org

Paella er en av Spanias nasjonalretter, opprinnelig fra Valencia-distriktet. Det er en svært populær rett, og tilberedes på utallige måter. Ris, safran og skalldyr er viktige ingredienser. Man kan også bruke kylling, reker eller scampi.

World Paella CUP arrangeres i år for fjerde gang. Helle Øder Valebrokk er blant 60 kokker/amatørkokker fra 30 land som er kommet videre fra innledende runde. Hun er nå avhengig av publikums stemmer for å komme til selve finalen.

Matbloggeren Helle Øder Valebrokk håper å bli stemt fram til finalen i VM for paellakokker i Valencia. Foto: helleskitchen.org

Paella-filosofi



– Paella er ikke bare paella, det er en hel filosofi. Det er råvarer du kan bruke og det er enda flere du ikke kan bruke. Jeg eksperimenterer en del med fremgangsmåte og ingredienser på dette stadiet, sier Helle Øder Valebrokk til ABC Nyheter innimellom paella-utprøvingene.

Paella a la helleskitchen.org Foto: helleskitchen.org

- Målet mitt er å komme til finalen i september som en av finalistene. Per nå er vi 60 som kjemper og jeg tror jeg er eneste dama av hele gjengen som er mest machomenn fra Mellom- og Sør-Amerika, så det hadde ko vært gøy å se ei trønderjente i finalen, eller hva? spør hun håpefullt.

Avstemningen skjer på nettet, og du klikker her for å stemme på Helle. Fristen for å stemme fram finalistene er 25. juni.

De som blir stemt fram til å være med i finalen får muligheten til å fordype seg i den gastronomiske kulturen i Valencia i en uke i forbindelse med World Paella Day. Ledet av de beste paella-ekspertene vil de kunne bli kjent med Valencia og dens provins, paellaens opphavssted. I fem dager vil finalistene kunne besøke rismarkene i Albufera naturpark, det sentrale markedet og Huerta de València.