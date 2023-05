Det er det nederlandske selskapet CE Delft som har gått gjennom privatfly-bruken i samtlige EU-land samt Norge, Sveits og Storbritannia på oppdrag fra Greenpeace.

For privatflyvninger fordelt på per million innbygger kommer Norge dårligst ut i Norden med 1240 flyvinger pr. million innbyggere i 2022. Deretter følger Finland (1102), Danmark (1007) og så Sverige (987) på listen. Norge var også det landet i Norden som hadde høyest utslipp per flyving, med 4,38 tonn CO 2 -ekvivalenter.

6700 avganger fra norske flyplasser

Målt på antall flyvinger per innbygger er det spesielt tre land som skiller seg ut i Europa; Luxemburg (4323), Sveits (4052) og Malta (3923).

Ifølge rapporten var det 6705 privatflyvinger som tok av fra en norsk flyplass i fjor og flyvingene sto for til sammen utslipp av 26.393 tonn CO 2 , en økning fra pandemirået 2020 da det kun var 906 flyvinger og et utslipp på 3842 tonn CO 2 .

CE Delft påpeker at medisinsk flyvinger er inkludert i tallmaterialene.

Ikke overraskende hadde de fleste flyvingene Oslo lufthavn som utgangspunkt med 1934 avganger, deretter Bergen lufthavn (377) og så Stavanger lufthavn (363).

Stockholm og London

Den mest populære privatflyruten var mellom Oslo-Stockholm (266), deretter Oslo-London (225) og Oslo-Trondheim (202). Den korteste distansen med minst ti flyvninger var Stavanger-Haugesund, som i luftlinje kun er 57 kilometer. Denne ruten ble fløyet 41 ganger og slapp ut 52 tonn CO 2 .

Målt i totale flyvinger og utslipp er det Storbritannia (90.256 flyvninger) som kommer dårligst ut i Europa, tett fulgt av Frankrike (84.885).

Dermed er det nok heller ingen stor overraskelse at den mest populære privatfly-ruten var mellom nettopp London og Paris (3357 flyvninger).

– Den alarmerende veksten i privatflyvninger er stikk i strid med alt klimaforskningen sier oss om at vi må få ned CO 2 -utslippene øyeblikkelig for å hindre total katastrofe, sier Klara Maria Schenk i Greenpeace til Euronews.

Se video: Skulle hjem fra jobb - billigere å fly via Berlin

«No-brainer»

58 prosent av alle flyvingene i Europa var på distanser under 500 kilometer. Den mest populære distansen under 100 kilometer var mellom Farnborough og London, som kun er 31 kilometer fra hverandre i luftlinje. Det er så vidt kortere enn Oslo-Drammen.

– Over 60 prosent av oljen som brukes globalt går til transport. Det er en «no-brainer» å øyeblikkelig redusere olje-drevet transport og da bør vi starte med å forby de ultra-forurensende privatflyene, sier Schenk.

I Norge tok partiet Rødt i fjor til orde for forbud mot privatfly i deres klimaplan.

– De aller rikeste i Norge står for mange ganger så store utslipp som folk flest. Dette er unødvendig forbruk, som må kuttes først, het det i klimaplanen.