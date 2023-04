BILFERIE: Høy inflasjon og stigende priser har gjort at Øresundsbroen mellom Sverige og Danmark har redusert bom-prisene betydelig for folk som er avhengig av å krysse sundet ofte.

Men for alle andre som bare skal over i forbindelse med sommerferien eller helgetur, har prisen steget med seks prosent fra i fjor.

Nå koster det 690 norske kroner (440 danske) å kjøre en vanlig persopnbil over den tv-berømte Broen. Hver vei.

Også alle andre kjøretøygrupper blir dyrere å få over broen:

For biler med tilhenger, varebil, små bobiler og minibusser er prisen nå 1 380 kroner per passering.

Kommer du med større kjøretøyer som bil med tilhenger (tilsammen over 15 meter), varebiler over 9 meter, bobiler over 10 meter eller bobil med henger blir prisen 2 463 hver gang du kjører over.

Motorsyklister må ut med 353 kroner for å komme seg fra Sverige til Danmark på denne måten.

Prisendringen trådte ikraft i midten av mars i år.

Fordelen er at den vanlige "norske" Autopass-brikken fungerer utmerket ved bro-passeringen. Så regningen får du ikke før du kommer hjem og har brukt alle feriepengene på andre fornøyelser...

Bedre på begge sider av Øresund



- Vi vil gjerne tilby våre kunder billigere pris, og vi gjør det på et tidspunkt hvor mye annet blir dyrere. Det blir rett og slett billigere og lettere å krysse Øresund for alle med rabattavtaler. Prisene per tur faller med om lag syv prosent, sier salgs- og markedsdirektør Berit Vestergaard ved Øresundsbron i en pressemelding.

De lanserer etterhvert nye nettsider og apper som skal gjøre det enklere for folk å administrere sine turer, billettkjøp og rabattavtaler.

- Øresundsbron arbeider for en mer integrert Øresundsregion hvor det er lett å bo og arbeide på begge sider av Øresund. Med våre nye periodekort blir det mer fleksibelt og enda billigere å pendle mye over Øresundsbron. Prisene faller mest for de som reiser mye, forklarer Vestergaard.

Det skal være lettere og billigere å bo på begge sider av Øresund, mener broselskapet Øresundsbron. Foto: Øresundsbron

Trafikksvikt på Broen



Noe av forklaringen på "billigsalget" av bropasseringer kan skyldes svikt i trafikken mellom de to landene etter at pandemien med reiseforbud og hjemmekontor har ført til endrede behov for arbeidspendling.

Samlet var personbiltrafikken over broen siste år 12,3 prosent lavere sammenlignet med 2019.

Men sammenlignet med 2021 steg personbiltrafikken med 44,2 prosent, skriver Øresundsbroen.

I fjor hadde broen i snitt over 16.300 personbiler hver dag.