HOTELL: Byggingen skulle egentlig ha startet i mars 2020. Nå blir det start i april i år i stedet. Resultatet skal bli et 37 000 kvadratmeter stort wellnesshotell med 342 rom og med tre spa-etasjer med utsikt over Århus på Jylland, skriver TravelNews.se

Hotellet, som er designet av BIG, vil også ha et velværesenter på 2000 kvadratmeter, en skybar, restauranter, butikker, en kafé, et konferansesenter og en takterrasse.

Scandic Hotels skal bygge spektakulært i den nye bydelen Århus Ø. Tre av etasjene fylles med spa-fasiliteter. Foto: BIG

To milliarder kroner

- Det er ikke mange ganger i karrieren du har sjansen til å realisere et hotell som er ekstraordinært på så mange måter. Århus vil nå få et helt spesielt hotell med liv og atmosfære både i og utenfor bygget. Jeg er glad for at vi, kunden, rådgiverteamet, NCC og Århus kommune har kommet til enighet om prosjektet, og fra Scandics perspektiv ser vi frem til å invitere hele byen til en ekstraordinær opplevelse i 2026, sier Søren Faerber, leder for Scandic Danmark.

Byggingen starter i april 2023 og er planlagt ferdigstilt i september 2026. Ordreverdien er cirka 2 milliarder norske kroner.